Putin się uratuje, sprzedając ropę do Indii i Chin? Ekspert wyjaśnia

Już nie tylko Unia Europejska, ale też G7 chce się odciąć od rosyjskiej ropy. Rośnie jednak liczba opinii, że Władimir Putin sprzeda po prostu swój surowiec komuś innemu. – Owszem, baryłki trafią na inne rynki, ale odbiorcy azjatyccy są świadomi swojej pozycji negocjacyjnej. Rosja jest poniekąd przyparta do muru – mówi portalowi tvp.info analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki i zapewnia, że nikt już nie zapłaci za surowce tyle, co były w stanie przelewać na konta Kremla kraje Zachodniej Europy.

Kraje G7 (USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Włochy, Francja i Niemcy) poinformowały, że rozważają nie tylko zakazanie importu rosyjskiej ropy, ale również nałożenie na kraj Władimira Putina kolejnych sankcji.



– To niezwykle trudna decyzja dla krajów, które importują większość swojej energii – wskazał premier Japonii Fumio Kishida. – Ale to jest czas, kiedy jedność krajów G7 jest ważniejsza niż cokolwiek innego – podkreślił.



Przywódcy krajów G7, którzy rozmawiali podczas wideokonferencji o Ukrainie zapowiedzieli też podjęcie kroków, mających na celu m.in. odcięcie Rosji od kluczowych usług, od których ona zależy. Wezwali również Władimira Putina, by przerwał blokadę i inne akcje, które uniemożliwiają Ukrainie produkcję i eksport żywności. Jeśli Moskwa tego nie zrobi – wskazali – będzie to postrzegane jako atak na globalne dostawy żywności.



Choć wstępne negocjacje na ten temat nie przyniosły rezultatu, o całkowitym zakazie importu ropy z Rosji rozmawiają też kraje Unii Europejskiej. Największa na świecie firma handlująca ropą naftową - Vitol - ocenia, że handel rosyjską ropą po 15 maja stanie się bardzie skomplikowany, ponieważ firmom surowcowym będzie znacznie trudniej kupować i sprzedawać rosyjską ropę ze względu na coraz ostrzejsze sankcje Europy wobec Rosji.

Portal tvp.info: Czy w związku z inwazją na Ukrainę rosyjska ropa (a zatem także sama Rosja) zyskuje czy raczej traci?



Dr Jakub Bogucki, portal e-petrol.pl: Rosja traci na tym, że tradycyjne kierunki zbytu się dla niej zamknęły, a odbiorcy „alternatywni” są skłonni kupować ją w korzystnych dla siebie cenach (np. odbiorcy azjatyccy). Dlatego skłonny byłbym mówić, że traci, a na pewno będzie tracić w momencie, kiedy uniezależnienie np. ze strony Europy będzie coraz bardziej jednoznaczne.



To jednak kwestia czasu, ale biorąc pod uwagę skalę oddziaływania sankcji na gospodarkę rosyjską – przekierowanie dostaw np. do Azji może okazać się niewystarczającym ratunkiem dla całości gospodarki tego kraju.



Portal tvp.info: Mówiło się, że unijne sankcje nic nie zmienią, bo wszystkie baryłki „odrzucone” przez Unię chętnie kupią Indie. Czy to prawda?

Owszem – baryłki trafią na inne rynki, ale odbiorcy azjatyccy są świadomi swojej pozycji negocjacyjnej. Rosja jest poniekąd przyparta do muru, jeśli chce je sprzedać, a z tego odbiorcy z Chin czy Indii skwapliwie skorzystają. Dlatego zapewne Rosjanie będą stratni w stosunku do sytuacji sprzed sankcji, w której sprzedawaliby ropę w „normalnych” cenach do Europy.

Portal tvp.info: O sankcjach na rosyjską ropę mówi już nie tylko UE (szósty pakiet), ale również G7. Któreś z tych doniesień są warte uwagi i mogą mieć mocne przełożenie na sytuację ekonomiczną Rosji?



Myślę, że sankcje unijne są tu kluczowe, bo dotyczą głównych rynków zbytu dla rosyjskiej ropy. Sankcje ze strony np. USA czy Kanady w dziedzinie ropy naftowej mają mniejsze znaczenie – bo te kraje nie były dużym odbiorcą surowca z Rosji.



Portal tvp.info: Medialne są przypadki tankowców kursujących od portu do portu i nie mogących rozładować rosyjskiej ropy. Czy rzeczywiście takich sytuacji jest więcej, czy są to nieliczne zdarzenia, ale mocno nagłośnione w mediach?



Takie doniesienia pojawiały się kilkakrotnie – ostatnio głównie za sprawą historii Sunny Liger, który odsyłano pod koniec kwietnia ze Szwecji i Holandii – ale nie sposób chyba mówić, żeby był to problem nagminny.