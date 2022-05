Dwie reporterki zastrzelone. W tym kraju zabójstwa dziennikarzy to plaga

We wschodnim meksykańskim stanie Veracruz zamordowane zostały dwie dziennikarki lokalnego portalu El Veraz Yessenia Mollinedo Falconi i Sheila Garcia Olivera. W tym roku w Meksyku zamordowano 11 dziennikarzy, to więcej o cztery niż w całym ubiegłym.

Prokuratura poinformowała, że napastnicy strzelili do kobiet, a lokalne media dodają, że stało się to gdy dziennikarki wsiadały do samochodu.



Gubernator Veracruz Cuitlahuac Garcia poinformował o poszukiwaniach osób odpowiedzialnych za morderstwo. Będą też ustalane ewentualne motywy sprawców.



„Znajdziemy sprawców tej zbrodni, zapanuje sprawiedliwość, a nie bezkarność” – napisał na Twitterze.



Przeczytaj także: Wybory w Meksyku. Zamordowano już 88 kandydatów



Cztery dni temu w północnym stanie Sinaloa znaleziono ciało publicysty dziennika „El Debate” Luisa Enrique Ramireza, który wcześniej został uprowadzony. Obrażenia wskazują, że przed śmiercią otrzymał wiele ciosów.



Od 2000 r. liczba ofiar śmiertelnych wśród dziennikarzy wynosi ponad 150. Tylko ułamek z morderstw zakończył się skazaniem winowajców.



Ofiarami są często reporterzy pracujący dla lokalnych mediów w stanach, gdzie aktywnie działają kartele narkotykowe.