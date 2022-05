Putin sugerował, że za napaść na Ukrainę odpowiadają USA. Biały Dom reaguje

W przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa Władimir Putin zaprezentował rewizjonistyczną wersję historii i dezinformację, a jego oskarżenia obwiniające USA za agresję na Ukrainę są absurdalne – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

WOJNA NA UKRAINIE



– Prezydent Putin dał nam wszystkim rewizjonistyczną wersję historii, która przyjęła formę dezinformacji, jaką widzimy zbyt często. Na szczęście dziś wszyscy jesteśmy świadomi, reporterzy na całym świecie są świadomi fabryki dezinformacji, jaką zdają się być prezydent Putin i Kreml – powiedziała Psaki na briefingu.



Przeczytaj także: Dziecko rysowało trupy. Przejmujący pamiętnik ośmiolatka z Mariupola



To komentarz Białego Domu do poniedziałkowego przemówienia Putina z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Rosyjski przywódca stwierdził w nim m.in., że Rosja „nie miała wyboru” i musiała napaść na Ukrainę; winą za to obarczył USA i Zachód.



– Sugestia, że ta wojna została spowodowana przez zachodnią agresję czy zachodnie plany jest ewidentnie fałszywa i absurdalna – dodała Psaki.