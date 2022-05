Przymusowe wywózki z Ukrainy do obozów w Rosji. Pentagon zabiera głos

Mamy informacje, że Ukraińcy są deportowani do Rosji wbrew swojej woli - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Nazwał to postępowanie Rosjan „horrendalnym”.

WOJNA NA UKRAINIE



– Nie mogę powiedzieć nic o liczbach, ale z pewnością widzieliśmy wskazania, że Ukraińcy są transportowani z Ukrainy do Rosji. Nie mogę powiedzieć, do ilu obozów ani jak one wyglądają, ale mamy wskazania, że Ukraińcy są zabierani wbrew swej woli do Rosji – oświadczył rzecznik amerykańskiego resortu obrony na konferencji prasowej.



– To horrendalne, to nie jest zachowanie odpowiedzialnego mocarstwa i z pewnością kolejna wskazówka mówiąca, że on (Putin) po prostu nie akceptuje i nie szanuje ukraińskiej suwerenności i tego, że oni są obywatelami innego kraju – dodał Kirby.



Odnosząc się do sytuacji na froncie Kirby stwierdził, że nie nazwałby jej impasem, bo Rosjanie czynią „stopniowe postępy” w Donbasie, a linia frontu przesuwa się każdego dnia. Dodał, że wysłane na Ukrainę haubice M777 trafiły na front i są używane w walce z wojskami rosyjskimi. USA zobowiązały się do wysłania 90 dział, z czego 85 dotąd trafiło już na Ukrainę.