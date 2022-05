Biden podpisał ustawę. Ma pozwolić na szybszy transfer pomocy dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden podpisał w poniedziałek ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Ustawa odwołuje się do słynnego programu, za pomocą którego USA wspomagały aliantów, w tym Armię Czerwoną w II wojnie światowej.

– Podpisuję ustawę, która daje kolejne ważne narzędzie, by wspierać rząd Ukrainy i ukraiński naród w jego walce, by bronił swojego kraju i demokracji – powiedział Biden, podpisując ustawę w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Prezydent dodał, że wojna jest „niezwykle brutalna”, a Rosjanie dopuszczają się czynów „poza wszelkimi granicami”.



– Koszt walki nie jest niski, ale koszt poddania się byłby znacznie większy i dlatego w tym trwamy – zaznaczył Biden. Zauważył, że ustawę podpisuje tuż po Dniu Zwycięstwa w Europie i w Dzień Europy.



Ustawa, która przeszła przez Kongres w szybkim tempie i przy minimalnym sprzeciwie w obu izbach, tymczasowo znosi wiele z formalnych wymogów ograniczających uprawnienia prezydenta do wypożyczania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz innych państw dotkniętych bądź zagrożonych rosyjską agresją. Jednym ze zniesionych ograniczeń jest wymóg poniesienia wszystkich kosztów za sprzęt przez państwo otrzymujące.

źródło: TVP Info, PAP, IAR

Ustawa odwołuje się do programu Lend-Lease z 1941 roku, za pomocą którego USA wspierały najpierw Wielką Brytanię, a później także innych aliantów, w tym Związek Sowiecki, w walce z Niemcami hitlerowskimi.Jeszcze w maju Kongres USA ma udostępnić administracji Bidena