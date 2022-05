Czarnek: Blisko 200 tys. ukraińskich uczniów w polskich szkołach

W polskich szkołach i przedszkolach jest 196-197 tys. dzieci i młodzieży ukraińskiej - poinformował w poniedziałek wieczorem szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że obecnie proces ich przyjmowania wyhamował.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był w TVP Info m.in. o to, ile obecnie uczy się w polskich szkołach dzieci z Ukrainy.



– Od kilku dni mamy ok. 196-197 tys. dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskich szkołach, z czego nieco ponad 40 tys. to są dzieci w przedszkolach, ok. 140 tys. to są dzieci w szkołach podstawowych, a kilkanaście tysięcy do 20 tys. – młodzież w szkołach ponadpodstawowych – powiedział.



Czarnek dodał, że proces przyjmowania do polskich szkół dzieci z Ukrainy dziś wyhamował. – W drugiej połowie marca notowaliśmy po kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży dziennie w polskich szkołach i przedszkolach – przypomniał.



Szef MEiN dodał, że około połowa z przebywających w Polsce uczniów (300-400 tys.) korzysta ze zdalnej nauki w systemie ukraińskim . –Umożliwiliśmy to także naszymi przepisami prawa, które zwalniają te dzieci, które przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku szkolnego, jeśli oczywiście uczestniczą w nauce zdalnej na Ukrainie –zastrzegł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Minister zapytany został również o zarzuty, że ukraińska młodzież będzie się uczyć o rzezi na Wołyniu. – Ukraińska młodzież, która trafia do polskich szkół, będzie realizować podstawy programowe polskich szkół. W podstawach programowych historii są również informacje o tym, co działo się na Wołyniu od 1942 roku i jakim bestialskim mordom zostali poddani Polacy. To było 80 lat temu – powiedział Czarnek.– Mam nadzieję, że „Gazeta Wyborcza” nie będzie się też oburzała, że mniejszość niemiecka uczy się o tym, co Niemcy robili w Polsce podczas II wojny światowej – dodał minister.