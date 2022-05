Idą... upały. Synoptyk wyjaśnia, gdzie będzie najcieplej

Synoptycy zapowiadają ocieplenie. Jutro temperatura wzrośnie nawet do 25 stopni, a w następnych dniach będzie jeszcze wyższa.

Jak powiedziała Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek niemal wszędzie termometry pokażą powyżej 20 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie. – Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Będzie to ładny, wiosenny dzień, tylko na północnym zachodzie może pojawić się deszcz, a także słabe burze – mówi.



Ekspertka odała, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W środę na południowym zachodzie temperatura przekroczy 25 stopni, podobnie będzie w czwartek. – Jeszcze cieplej może być w piątek, kiedy to na południu Polski temperatura maksymalna przekroczy 26 stopni – powiedziała Emilia Szewczak. Niewielkie ochłodzenie spodziewane jest w weekend.



Tymczasem noce mogą być jeszcze chłodne. IMGW wydał ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami dla części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych regionach temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni. Natomiast w obszarach podgórskich wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.