Johnson: Wszystkie narody są zobowiązane stanąć z Ukrainą przeciw agresji Putina [WIDEO]

Wielka Brytania będzie stała ramię w ramię z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba – zapewnił w poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson. Jak dodał, nigdy nie był bardziej przekonany, że Ukraina wygra wojnę z Rosją.

„Gdy upamiętniamy zwycięstwo nad faszyzmem w II wojnie światowej, wielki europejski naród walczy o przetrwanie w obliczu brutalnej inwazji i mam zaszczyt przy tej okazji ponownie podkreślić niezachwiane poparcie Wielkiej Brytanii dla dzielnych mieszkańców Ukrainy. Nie proszą oni o nic więcej niż to, by żyć w pokoju i wolności w swoim własnym kraju, co jest prawem każdego narodu i wszystkie narody, które wierzą w to prawo i chcą go dla siebie, są zobowiązane stać z Ukrainą przeciw agresji Władimira Putina” – mówi Johnson w zamieszczonym na Twitterze nagraniu wideo.





I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini