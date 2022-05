„Mam dług wdzięczności”. Jarosław Kaczyński wspomina prof. Waldemara Parucha [WIDEO]

Odszedł wielki człowiek zaangażowany w polskie sprawy, którym poświęcił znaczną część swojego życia – tak zmarłego w niedzielę prof. Waldemara Parucha wspomina wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyznał, że wobec twórcy Centrum Analiz Strategicznych ma dług wdzięczności.

– Wspominam go przede wszystkim jako jednego z tych nielicznych uczonych, a to był naprawdę wybitny politolog, którzy stanęli po naszej stronie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, w trudnych czasach, gdy wielu się wydawało, że nie mamy szans. Nigdy nas nie opuścił – mówi wicepremier, wspominając prof. Waldemara Parucha.



Naukowiec był związany z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Zajmował się politologią i naukami społecznymi. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w 2005 roku – stopień doktora habilitowanego. W 2015 roku prezydent nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.





Kaczyński: Waldemar mnie przekonał

Pogrzeb prof. Waldemara Parucha

Jarosław Kaczyński przyznaje, że z prof. Paruchem znali się naprawdę dobrze, często spotykali się na dyskusjach, ale też czysto towarzysko. – Był człowiekiem, który nam ogromnie pomógł swoją wiedzą, swoimi analizami, krytyczną inwencją, ale także umiejętnością gromadzenia wokół siebie ludzi – przyznaje prezes PiS.– To była taka znajomość, z której bardzo wiele wynikało, jeśli chodzi o rozszerzenie spojrzenia na problemy, którymi się zajmowałem. (…) Miałem dość sceptyczny, nie ukrywam, stosunek do politologii. Przez bardzo wiele lat. Może dlatego, że oni zaczynali – mówię o studiach politologicznych – w ‘67 roku, kiedy ja zaczynałem studia. A później przyszedł marzec 1968 r. i ci młodzi ludzie, pierwszy rok, bo innego nie było, nie najlepiej się wtedy zachowywali. Patrzyłem na politologię jako takie dość sztuczne powiązanie kilku różnych nauk, a Waldemar przekonał mnie do tego, że to nieprawda. Że to wiedza mająca swój przedmiot, wymagająca pewnych szczególnych zdolności, a przede wszystkim pomocna – mówi Jarosław Kaczyński.Nie kryje, że z powodu licznych zasług prof. Parucha, miał i nadal ma wobec niego dług wdzięczności.Rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Aneta Adamska poinformowała w poniedziałek, że uroczystości pogrzebowe prof. Waldemara Parucha odbędą się w poniedziałek 16 maja o godz. 13 w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.