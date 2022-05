„Gość z poczuciem humoru”. Ryan Gosling o swojej roli w „Szarym człowieku”

Ryan Gosling, który w filmie „Szary człowiek” zagrał rolę najlepszego najemnika CIA działającego pod pseudonimem Sierra Six, udzielił wywiadu na ten temat. Aktor opowiedział więcej o postaci, w którą się wcielił.

Kiedy grany przez aktora bohater odkrywa mroczne tajemnice agencji, za jego głowę wyznaczono nagrodę. Tym samym staje się celem najgroźniejszych na świecie zabójców i najemników. „Jego motywacje nie są związane z chęcią zarobku czy zemsty” – scharakteryzował swoją postać Gosling w wywiadzie dla magazynu "Empire". I dodał, że właśnie to skłoniło go do przyjęcia tej roli. Roli człowieka, który za wszelką cenę chce wieść normalne i spokojne życie.



„W prawie każdej scenie staraliśmy się, aby Six znajdował się w jakiejś niekorzystnej sytuacji. Chodziło o to, aby można było obserwować, w jaki sposób wykorzystuje wszystko, co tylko znajduje się w jego otoczeniu, aby zyskać przewagę. A tym, czego używa najczęściej, jest poczucie humoru. Dla niego jest to narzędzie umożliwiające mu przetrwanie. Potrafi zdystansować się od każdego zagrożenia, jeśli tylko znajdzie to, co jest zabawne w każdej, nawet najbardziej absurdalnej sytuacji” – mówi dalej Gosling.

źródło: pap

Jak wszystkie wysokobudżetowe produkcje w ostatnich latach, również i „Szary człowiek” kręcony jest tak, by mogły powstać kolejne części. Gosling już zapowiada, że chętnie powróci do swojej roli w następnym filmie cyklu. "Świetnie kręciło mi się ten film. Z wielką chęcią zrobię to ponownie" - zapewnił aktor. W filmie "Szary człowiek" Goslingowi partnerują m.in. Chris Evans, Rege-Jean Page oraz Ana de Armas.Na realizację filmu wydano 200 milionów dolarów, co czyni go najdroższą produkcją w historii Netfliksa. Premierę zapowiedzuano na 22 lipca.