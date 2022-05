Poduszki z marihuaną. Towar szedł w przesyłkach pocztowych [WIDEO]

Na przemyt wpadła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, która przejęła prawie 30 kg marihuany wartej ok. 1,7 mln zł. Kontrabanda szła w paczkach pocztowych z Kanady.

Kontrolą przesyłek zajmowali się funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego I w Pruszkowie . Podczas skanowania paczek urządzeniem RTG zwrócili uwagę na podejrzany kształt dwóch z nich.



Według deklaracji przesyłki nadane w Kanadzie, miały zawierać pościel, poduszki, słodycze, koce i ręczniki. W rzeczywistości tylko jedna z poduszek zawierała wypełnienie bambusowe. Pozostałe wypchane były marihuaną. Susz zamknięty był w hermetycznych foliowych torbach.



Funkcjonariuszy wspierał pies Nutka, wyszkolony do wykrywania narkotyków.



– Zabezpieczono 31 paczek o łącznej wadze prawie 30 kg. Ich wartość rynkowa to ok. 1,7 mln zł – wyjaśnia st. rew. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. KAS)

źródło: KAS

Do akcji wkroczyli także policjanci z Radomia, którzy ustalili adresata przesyłek.gdzie przedstawiono mu zarzuty wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. Został aresztowany na 3 miesiące.