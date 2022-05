„Powstrzymać chęć odwetu”. Macron apeluje, by „nie poniżać” Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron w Parlamencie Europejskim zadeklarował wsparcie dla narodu ukraińskiego. – W przyszłości będziemy jednak musieli odbudować pokój. Nie zapominajmy o tym. Musimy odbudować pokój przy stole z Rosją i Ukrainą – podkreślił. Zdaniem francuskiego przywódcy nie uda się zbudować pokoju, „poniżając” Rosję.

Konferencja prasowa odbyła się w poniedziałek w Parlamencie Europejski w Strasburgu z okazji Dnia Europy. W swoim wystąpieniu Emmanuel Macron zapewnił, że jest po stronie Ukrainy.





Macron o wspólnej z Rosją drodze do pokoju

O jakich partnerach mówi prezydent Francji?

– Jesteśmy tu, by pomóc narodowi i państwu ukraińskiemu stawiać opór. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, przyjmowanie uchodźców. Nadal będziemy przyjmować sankcje przeciwko Rosji, których celem jest zatrzymanie wojny. Będziemy też postępować odpowiedzialnie, by doprowadzić do zawieszenia broni i zapobiec rozlaniu się konfliktu na inne części Europy – zadeklarował Macron na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą PE Robertą Metsolą i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.Ocenił, że gdy pokój wróci do Europy, będziemy musieli odbudować nową równowagę bezpieczeństwa oraz „będziemy musieli wspólnie powstrzymać chęć odwetu i upokorzenia”. – W przeszłości zniszczyły one drogę do pokoju – stwierdził prezydent Francji.Wystąpienie prezydenta cytuje francuski portal BFM TV podając, że zdaniem Macrona „pokoju nie zbuduje się na »poniżeniu« Rosji”.– Musimy odbudować pokój przy stole z Rosją i Ukrainą. Warunki tych rozmów zostaną zdefiniowane przez Rosję i Ukrainę. Nigdy nic nie osiągniemy, zaprzeczając istnieniu któregoś z partnerów, czy wykluczając go – zastrzegł prezydent Francji.