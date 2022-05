Odbudowa Ukrainy. Polska oferta dotyczy m.in. infrastruktury energetycznej

Kwestie dostaw i wsparcia w odbudowie infrastruktury energetycznej i paliwowej są obiektem planów, jakie już robimy, aby móc rządowi Ukrainy przedstawić ofertę – powiedział w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin.

– Mówimy o wsparciu Ukrainy i Ukraińców w walce, ale musimy także wybiegać do przodu i rozmawiać o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości. Mam nadzieję, że już wkrótce po zakończeniu wojny państwo ukraińskie będzie potrzebowało dostaw i wsparcia w odbudowie infrastruktury energetycznej i paliwowej. Te kwestie są również obiektem rozmów, ale także naszych myśli i naszych planów, jakie już robimy, aby móc w odpowiednim czasie rządowi Ukrainy przedstawić ofertę – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.



Dodał, że rozmowy były prowadzone nie tylko na szczeblu politycznym, ale „przede wszystkim miały one charakter ekspercki”.



– W rozmowach brali udział przedstawiciele spółek i instytucji z obu stron, z polskiej strony były to głównie spółki Skarbu Państwa, bo to one są na pierwszym froncie działań, np. PKN Orlen czy PGNiG, ale także spółki odpowiedzialne za logistykę dostaw, jak PKP Cargo, czy za przewozy i sieć kolejową, jak Polskie Linie Kolejowe – dodał Jacek Sasin.

Jak mówił Sasin „Polska jest twardym zwolennikiem sankcji na Rosję”, bo jak podkreslił „tylko skuteczne wielosektorowe sankcję mogą zatrzymać rosyjską agresję”. – Cieszymy się, że coraz więcej krajów podziela ten pogląd – dodał.



Komentując przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję 6. pakietu sankcji, zakładającą m.in. embargo na rosyjską ropę, Sasin stwierdził, że „uważamy, że to jest dobry kierunek”. – Ropa jest jednym z głównych komponentów, generujących dochody dla budżetu Rosji, jesteśmy za zaprzestaniem kupowania ropy z Rosji, ale i innych surowców, jak gaz – mówił wicepremier.

Jak dodał, Polska uważa, że okresy przejściowe w stosowaniu sankcji dla niektórych krajów UE „powinny być jak najkrótsze, aby sankcje były jak najbardziej szczelne, a wyłomy nie służyły ich obchodzeniu”.

Sasin wyjaśnił, że zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o „przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy”. – Państwo polskie i spółki Skarbu Państwa chcą w procesie odbudowy Ukrainy uczestniczyć – zadeklarował.



– Skala zniszczeń, jakich dokonują najeźdźcy rosyjscy na Ukrainie jest ogromna. To będzie wielki wysiłek, który będzie musiał być wysiłkiem nie tylko Ukrainy, nie tylko krajów regiony, ale całej Europy i całego świata – mówił Sasin. – Na pewno w tym zakresie chcemy bardzo mocno pracować – dodał.