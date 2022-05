Polskie władze komentują zajście z rosyjskim ambasadorem

Na terenie Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie ambasador Rosji Siergiej Andriejew został w poniedziałek oblany czerwoną substancją przez demonstrantów; interweniowała policja. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oświadczył, że polskie władze nie rekomendowały ambasadorowi Rosji składania kwiatów 9 maja w Warszawie. Sprawę komentuje także MSZ, podkreślając, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i obserwuje ją – przekazał rzecznik resortu Łukasz Jasina.

Przypomnijmy – w weekend polskie MSZ przekazało swoje zastrzeżenia stronie rosyjskiej. Wcześniej rosyjska ambasada prosiła MSZ o „wsparcie w organizacji uroczystości oraz zapewnienie porządku publicznego”. Po zdecydowanym stanowisku polskiej dyplomacji ambasada odwołała „uroczystości” w Warszawie.





Rosyjski ambasador zignorował stanowisko polskich władz

Zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa było legalne. Emocje ukraińskich kobiet, biorących udział w manifestacji, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny są zrozumiałe. 1/2 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) May 9, 2022

Polskie władze nie rekomendowały ambasadorowi Rosji składania kwiatów 9 maja w Warszawie. Policja umożliwiła ambasadorowi bezpieczny odjazd z miejsca zdarzenia. 2/2 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) May 9, 2022

MSZ obserwuje sprawę

Mimo to w poniedziałek rosyjski ambasador wraz z delegacją przybył w południe pod mauzoleum przy ul. Żwirki i Wigury. Chciał tam złożyć kwiaty, ponieważ 9 maja Rosja obchodzi dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.„Policja umożliwiła ambasadorowi bezpieczny odjazd z miejsca zdarzenia. Zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa, było legalne. Emocje ukraińskich kobiet biorących udział w manifestacji, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny, są zrozumiałe” – napisał na Twitterze szef MSWiA.Szef polskiej dyplomacji minister Zbigniew Rau, przebywający w poniedziałek z wizytą w Iranie, powiedział, że „oblanie czerwoną substancją ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa, to incydent, który nie powinien mieć miejsca” i „jest ze wszech miar godny ubolewania”. – Dyplomaci cieszą się szczególną ochroną – oświadczył.– Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, obserwujemy ją – powiedział z kolei dziennikarzom rzecznik MSZ Łukasz Jasina.9 maja Rosja obchodzi dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenie II wojny światowej.