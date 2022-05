Rzeczniczka MSZ Rosji reaguje na incydent. Kto oblał ambasadora?

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Na nagraniach w sieci słychać, że protestujący wokół niego demonstranci krzyczą wyłącznie w języku ukraińskim. Nie ma jeszcze pewnych informacji, kto oblał dyplomatę, choć w sieci przyznała się już do tego jedna z ukraińskich aktywistek. Dlaczego rosyjskie media piszą więc m.in. o „agresywnych Polakach”? Z czego wynika nietypowe zachowanie ochroniarzy dyplomaty i dlaczego tak szybko pojawiło się stanowisko rzeczniczki MSZ Rosji?

Ambasada Rosji w Polsce od kilku dni informowała, że jej przedstawiciele będą chcieli uczcić w Warszawie święto obchodzone 9 maja. W stolicy Polski są miliony uchodźców z Ukrainy, więc Rosjanie mogli się spodziewać, że dojdzie do jakiegoś incydentu.



Jak informuje Kommersant, rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa skomentowała już incydent, do którego doszło w poniedziałek w Warszawie. Chociaż w Rosji trwa największe święto państwowe i organizowana jest wielka defilada, jej stanowisko dotyczące incydentu w Polsce pojawiło się błyskawicznie.



Powiedziała, że „fani neonazizmu po raz kolejny odsłonili twarze”. „Burzenie pomników bohaterów II wojny światowej, profanacja grobów, a teraz przerwanie ceremonii składania kwiatów w dzień święty dla każdego przyzwoitego człowieka to już oczywistość – Zachód wyznaczył kurs dla reinkarnacji faszyzmu” – napisała.



Propagandowe media w Rosji dodają już, że wokół dyplomaty zgromadzony był „tłum agresywnych Polaków i Ukraińców”. Tymczasem na dostępnych w sieci nagraniach słychać, jak demonstranci skandują hasła wyłącznie w języku ukraińskim. Zgromadzeni trzymają ukraińskie flagi i mają na koszulkach ukraińskie napisy.



Jedna z kobiet, która twierdzi, że oblała ambasadora, nagrała już film, który zamieściła w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyła, farbą oblała głównie siebie, a potem jak twierdzi „przypadkowo” trafiony został ambasador. Kobieta przedstawia się w sieci jako Ukrainka, mieszkanka Kijowa.





Przed godz. 12:00 na terenie Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich byliśmy zmuszeni do podjęcia interwencji. O szczegółach będziemy informować po zakończeniu działań. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 9, 2022

źródło: Portal tvp.info

Zastanawiające jest też zachowanie pracowników ambasady Rosji, którzy w trakcie incydentu nie próbowali chronić ambasadora. Gdy zbliżył się tłum, zamiast podejść do dyplomaty, zaczęli się od niego odsuwać. Sam ambasador zachowywał stoicki spokój, jakby spodziewał się jakiegoś ataku.Służby pracują nad wyjaśnieniem sprawy, w której wciąż jest więc więcej pytań niż odpowiedzi.