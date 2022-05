Znany sędzia zatrzymany. Prowadził po pijanemu

Były wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr M. został zatrzymany; prowadził samochód po pijanemu – potwierdził portal tvp.info w Prokuraturze Krajowej. Śledczy złożyli już wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Sędzia Piotr M. został zatrzymany 7 maja w Lublinie. – Z ustaleń postępowania wynika, że znajdując się w stanie nietrzeźwości doprowadził do kolizji drogowej z innym uczestnikiem ruchu. Z już uzyskanej opinii Laboratorium Kryminalistycznego wynika, że w chwili zdarzenia miał 2,54 promila alkoholu we krwi – mówi portalowi tvp.info rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński.



Rzecznik dodaje, że w niedzielę Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Piotra M. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.



– W przypadku zgody sądu dyscyplinarnego na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, sędzia, który nadal pozostaje zatrzymany, jeszcze dziś usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – wskazuje Łapczyński.



Jak podaje wpolityce.pl, „o Piotrze M. stało się głośno w grudniu 2017 roku, gdy został on odwołany ze swojego stanowiska. Kreowano go wówczas na męczennika”.