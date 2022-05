Wzruszająca scena. Przepędzili Rosjan, zobaczyła syna po 74 dniach

Pod Charkowem nagrano poruszającą scenę. Mężczyzna, który służy w policji i wspiera ukraińskie siły odpierającej ataki rosyjskich najeźdźców, po ponad dwóch miesiącach zobaczył się z matką. Wieś, w której mieszka kobieta, wyzwolono bowiem właśnie od armii Władimira Putina.

WOJNA NA UKRAINIE



Wieś Cirkuni, która graniczy z Charkowem, została zajęta przez rosyjskich okupantów w pierwszych dniach wojny. To tam urodził się i dorastał Andrij Sikalenko.



Po inwazji Rosji na Ukrainę, mężczyzna nie mógł odwiedzić matki, bo jej dom znajdował się w rosyjskiej strefie wpływów.



Zobacz także: „Przejść na gospodarkę wojenną!”. Szokujące tezy w rosyjskiej TV



Teraz wieś Cirkuni została odbita i po 74 dniach matka znów zobaczyła ukochanego syna.



„Symboliczne jest to, że stało się to w Dniu Matki” – napisano na profilu Rady Najwyższej Ukrainy.



„Dziękujemy wszystkim obrońcom i obrończyniom Ukrainy. Dzięki wam, Ukraińcy codziennie wracają do swoich domów” – podkreślono.



Zobacz także: Odtajniona notatka. „Kontroświadczeniem” Tuska „zneutralizować” wypowiedzi Kaczyńskiego

Обійняла сина після 74 днів розлуки

Село Циркуни, що межує з Харковом, ще в перші дні війни було окуповане російськими загарбниками.

Окупанти на довгі 74 дні розлучили поліцейського з його рідними.

Деталі: https://t.co/R796lsd5aH pic.twitter.com/zhcVOvvk8z — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) May 9, 2022