Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich

Przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie demonstranci oblali czerwoną substancją ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa i uniemożliwili rosyjskiej delegacji złożenie tam kwiatów. 9 maja Rosja obchodzi dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Informacja błyskawicznie obiegła rosyjskie media. O zdarzeniu piszą m.in. Ria Novosti, TASS i „Kommiersant”. Zastanawiające jest zachowanie pracowników ambasady, którzy nie próbowali chronić ambasadora.

W tym dniu przedstawiciele rosyjskiej ambasady z Siergiejem Andriejewem na czele próbowali złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.



Uniemożliwili im to licznie przybyli demonstranci w większości z ukraińskimi flagami, którzy przywitali Rosjan okrzykami: „faszyści”, „zabójcy”, „Putin ch**”.



Andriejew został oblany czerwoną substancją i wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji wrócili do służbowego auta, który otoczyli demonstranci.

Co planowała ambasada Federacji Rosyjskiej na 9 maja?

źródło: pap

9 maja Rosja planowała w Warszawie uroczystości, w których zapowiadano udział ambasador Siergieja Andriejewa wraz z towarzyszącymi mu rosyjskimi dyplomatami oraz, jak przekazywała ambasada Federacji Rosyjskiej,Rosyjskim planom sprzeciwił się warszawski ratusz, a pomocy w organizacji „uroczystości” odmówił MSZ, sugerując takie same kroki MSWiA.Z opublikowanego w sobotę wieczorem stanowiska rosyjskiej ambasady dowiadujemy się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odmawiając Rosji zgody na organizację „uroczystości” powołało się na zapisy Kodeksu Karnego czyli „publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej, propagowanie ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju oraz nawoływanie do nienawiści”.Więcej o tym pisaliśmyCmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie i zajmuje obszar 19 hektarów. Powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, ma charakter rozległego parku. Spoczywają tam szczątki ponad 20 tys. żołnierzy poległych w latach 1944–45.