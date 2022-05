Billboardy przy cmentarzu, wystawa w Łazienkach Królewskich. „Musimy pamiętać o zbrodniach”

9 maja przed Cmentarzem-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie pojawiły się przygotowane przez MSZ billboardy obrazujące rosyjską napaść na Ukrainie. Z kolei w Galerii Plenerowej przy Łazienkach Królewskich w poniedziałek miało miejsce otwarcie wystawy „Ukraina. Wojna w Europie”. – Musimy cały czas pamiętać o tym, jakich zbrodni dopuszczają się Rosjanie – powiedział na antenie TVP Info wicepremier Piotr Gliński.

– Świat chciałby przyzwyczaić się do tego, co dzieje się na Ukrainie, wrócić do „biznesu jak zawsze”. Nie mamy do tego prawa dopóki Rosja dokonuje tam zbrodni wojennych – dodał minister kultury.



Wystawa, której jednym z partnerów jest Muzeum Historii Polski, na kilkunastu planszach przedstawia wojnę prowadzoną od lutego przez Rosję przeciwko Ukrainie: niesłychane okrucieństwa, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze na okupowanych terenach, bohaterstwo obrońców i genezę agresji.



Pokazuje, jak autorytarny reżim Putina stopniowo niszczył demokrację i wolność słowa w Rosji oraz prowadził politykę odbudowy imperium na wzór Związku Sowieckiego.

Ekspozycja została stworzona przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej na zlecenie Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Organizatorzy podkreślają, że zależy im na tym, by prawda o zbrodniach przeciwko ludzkości, które rosyjscy żołnierze popełniają w Ukrainie, dotarła do mieszkańców Europy.

Chcą też zwrócić uwagę na rosyjskie mity propagandowe rozpowszechniane w zachodnich mediach, takie jak ten o „jedynym narodzie”, który rzekomo tworzą Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini.



„Europejczycy mają obowiązek zobaczyć prawdziwe oblicze Rosji, uświadomić sobie niebezpieczeństwa, które zagrażają całej ludzkości i pomóc Ukrainie chronić zarówno siebie, jak i Europę” – podkreślają organizatorzy ekspozycji.



Wystawa planowana jest także m.in. w Berlinie i Brukseli.





Billboardy przy cmentarzu żołnierzy radzieckich

źródło: pap, tvp, muzhp

W poniedziałek przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w stolicy, w ramach akcji #StopRussiaNow, pojawią się billboardy obrazujące wojnę na Ukrainie – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.MSZ przekazał, że billboardy są analogiczne do tych z kampanii za granicą; będzie je można zobaczyć w poniedziałek od godz. 9 do popołudnia.