Kredyty szaleją, opozycja podważa własny program. Lewicowa dziennikarka nie wytrzymała

Dominika Wielowieyska z TOK FM zaznaczyła w rozmowie z Katarzyną Lubnauer (Nowoczesna), że opozycja proponuje dziś szereg reform, które są sprzeczne z ich własnym programem. Choć latami przekonywali, że wyborcy sami muszą sobie radzić z kredytami, dziś chcą radykalnej interwencji państwa. – To centralne zarządzanie – oceniła dziennikarka. – Nie do końca – broniła się Lubnauer.

Koalicja Obywatelska (do której należy partia Katarzyny Lubnauer – Nowoczesna), zgłosiła radykalne projekty dotyczące podwyżek w budżetówce, emisji obligacji oraz stóp procentowych.



Wielowieyska przyznała, że liberalni publicyści i ekonomiści „nie zostawiają na tych pomysłach suchej nitki”. Oceniają je jako kroki w kierunki inflacji i stagnacji.



Katarzyna Lubnauer tłumaczyła w odpowiedzi, że jej ugrupowaniu chodzi wyłącznie o pomoc tym, którzy „zostali wpędzeni w pewną sytuację na skutek działalności rządzących”. Skrytykowała prezesa NBP i przytoczyła jego opinię z marca 2021 r., że stopy procentowe nie wzrosną. Pominęła jednak fakt, że lider banku podkreślał, iż mówi o założeniach uwzględniających ówczesną sytuację ekonomiczną, a rok później przy naszej granicy zaczęły spadać rosyjskie rakiety.



Zobacz także: Petru miał wymienić jeden swój sukces. Chwila milczenia i... [WIDEO]



– Rozumiem krytykę rządzących, ale wszystkie te propozycje idą kompletnie w poprzek programu Nowoczesnej. Nowoczesna zawsze mówiła „nie zadłużamy państwa”, „nie zostawiamy naszym dzieciom zadłużonego kraju”, a stawiamy na gospodarkę wolnorynkową. Te propozycje to centralne zarządzanie – zauważyła w końcu prowadząca rozmowę.

#wieszwiecej Polub nas

– odpowiedziała Lubnauer. Twierdziła, że obecnie największym problemem jest konsumpcja, a dzięki obligacjom przeciętny Kowalski mógłby ochronić część swoich oszczędności przed inflacją (a dokładnie kwotę do 50 tys. zł).

Wielowieyska podkreśliła jednak, że obligacje antyinflacyjne w formie, o jakiej mówi Lubnauer, już są emitowane.



– I nie powstrzymały inflacji – zaznaczyła. Przytoczyła też opinię jednego z ekspertów o tym, że obligacje proponowane przez Koalicję Obywatelską dodadzą kilka procent do długu publicznego, a i tak zamiast przez obywateli, zostaną kupione przez banki.



Katarzyna Lubnauer odpowiadała, że nie będzie to dotyczyć banków, bo obligacje takie będą mogły kupić wyłącznie osoby prywatne.



Zobacz także: Potężny spadek sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym



Tymczasem Nowoczesna to partia o charakterze liberalnym. Wielowieyska przypomniała więc, że założyciel formacji Ryszard Petru wielokrotnie podkreślał, iż sprawa rat to sprawa między kredytobiorcą a bankiem i państwo nie powinno się do tego wtrącać.



– Ryszard Petru najpierw zachęcał do kredytów frankowych, a potem sam się z nich wycofał w momencie, w którym miał większą widzę – stwierdziła w odpowiedzi Lubnauer, wypominając wpadkę swojemu koledze.



Posłanka KO dodała, że nie każdy Polak jest bankierem, więc powinien móc zaufać państwu. Jak oceniła, dopóki prezesem NBP jest Adam Glapiński, takiej możliwości w Polsce nie ma.