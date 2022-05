Prezydent rozmawiał o międzynarodowych krokach ws. zbrodni katyńskiej

Odpowiedzialność za zbrodnię katyńską ponosi aparat władzy sowieckiej, obecna Rosja jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, możemy dochodzić roszczeń od państwa rosyjskiego i tą drogą trzeba pójść – powiedział prezydent Andrzej Duda w Muzeum Katyńskim w Warszawie, gdzie spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających Rodziny Katyńskie. Wcześniej prezydent zapalił znicz przy epitafium katyńskim.

Duda podkreślił, że o prawdę o zbrodni katyńskiej walczono przez długie dziesięciolecia.



– A więc po pierwsze prawda, a po drugie kwestia odpowiedzialności jasno, wyraźnie określonej i wyegzekwowanej. Oczywiście jest pytanie, od kogo po tych wszystkich latach można tę odpowiedzialność wyegzekwować w sytuacji, kiedy sprawcy bezpośredni jak i pośredni już nie żyją – powiedział.



Natomiast – jak mówił – nie były to osoby prywatne, lecz funkcjonariusze państwa sowieckiego: politycy, członkowie sowieckiej administracji, żołnierze.





Prezydent: świat w jakimś stopniu przejrzał na oczy

– A więc krótko mówiąc, był to zorganizowany aparat władzy sowieckiej, co do której obecne władze Rosji absolutnie uznają swoją kontynuację. W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że w pełni można również i obecną Rosję nazwać spadkobiercą Związku Sowieckiego.– powiedział Duda.– Nie mam wątpliwości, że w istocie państwo rosyjskie dzisiaj jest tym, które dźwiga na sobie „spadkobraną czy spadkowziętą” odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. I jeżeli wobec kogoś możemy dochodzić dzisiaj jakichkolwiek roszczeń, to rzeczywiście możemy tych roszczeń dochodzić wobec państwa rosyjskiego. I uważam, że tą drogą trzeba pójść – powiedział prezydent.

Duda podkreślał, że kiedy dziś mówimy o zbrodni katyńskiej nie ma tego, co było jeszcze kilka lat temu, że „wracamy do jakichś starych spraw, że jesteśmy antyrosyjscy, że ma mamy rusofobię, że wracamy do bardzo bolesnego okresu II wojny światowej, kiedy wielu mordowało”.



– Nie. W ostatnim czasie, w ostatnich dziesięcioleciach wielu nie mordowało. A jeżeli mordowali, to natychmiast trybunały międzynarodowe były uruchamiane i zbrodnie były ścigane – mówił prezydent. W tym kontekście wskazał na zbrodnie dokonane w byłej Jugosławii w czasie wojny.

– W związku z powyższym, uważam że jest to czas, kiedy świat w jakimś stopniu przejrzał na oczy. I miałem takie poczucie, że jest moim moralnym, w jakimś sensie historycznym obowiązkiem, także wobec państwa, ale również wobec RP, żebyśmy (...) ponowili próbę uzyskania tej aprobaty międzynarodowych podmiotów wymiaru sprawiedliwości, aby ta zbrodnia została stwierdzona, i żeby odpowiedzialność za tę zbrodnię również została stwierdzona – powiedział prezydent.

Przyznał, że od strony formalnej możliwości są obecnie mocno ograniczone, i tu – jak ocenił – jest podstawowy kłopot. Zdaniem prezydenta sprawa ma dwa wymiary – czysto prawny i historyczny, ale ma też wymiar międzynarodowy, w znaczeniu politycznym i pamięci historycznej.



– Tego, że my, Polacy, powinniśmy pokazywać tę historię taką, jaka była – powiedział.



Duda mówił też, że po jego rozmowach z ekspertami, m.in. z KPRP i MSZ wynika, iż „są tam pewne możliwości, nawet takie, które by nam pozwoliły przynajmniej podjąć próbę jednocześnie zarówno prawnego jak i politycznego podniesienia tego tematu”.



– O tym chciałem dzisiaj z państwem rozmawiać. Chciałem, żeby państwo usłyszeli osobiście, jakie są naszym zdaniem możliwości, jakimi drogami ewentualnie można zmierzać i chcieliśmy zapytać, co państwo o tym sądzą – powiedział prezydent.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano około 22 tys. polskich obywateli, między innymi oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r.



Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest symboliczną rocznicą zbrodni.



W 2007 r. Sejm ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.



Postępowanie w sprawie zbrodni, prowadzone przez Generalną Wojskową Prokuraturę Federacji Rosyjskiej w latach 90. jako Ugołownoje dieło nr 159, czyli „Sprawa karna/kryminalna nr 159”, zostało — mimo zgromadzenia dużego materiału w okresie prezydentury Borysa Jelcyna — w okresie rządów Władimira Putina zakończone bez żadnych konkluzji.



Najpierw odmówiono podania do wiadomości publicznej wyników śledztwa; później stwierdzono, że do sprawy nie stosuje się żadna znana w rosyjskim prawodawstwie kwalifikacji mordu zbiorowego. Wedle tego stanowiska Katyń nie był ani zbrodnią przeciwko ludzkości, ani przestępstwem, które określa się jako represję stalinowską czy ludobójstwo. Można powiedzieć, że Moskwa każe traktować zbrodnię katyńską jako serię zabójstw pospolitych – albo coś, czego... nie było – komentował historyk dr Witold Wasilewski.

Skargi katyńskie przeciwko Rosji były też składane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Skargi są oparte na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która zakazuje umyślnego i bezprawnego zadawania śmierci, jak również nakłada obowiązek przeprowadzenia efektywnego postępowania w każdym wypadku śmierci, zwłaszcza gdy w zbrodni uczestniczą funkcjonariusze państwowi.



W kwietniu 2012 r. ogłoszono publicznie wyrok Trybunału, w którym potwierdził on fakty historyczne dotyczące odpowiedzialności władz stalinowskich i NKWD za zbrodnię katyńską. Trybunał stwierdził, że Rosja dopuściła się poniżającego traktowania krewnych ofiar zbrodni w odniesieniu do 10 na 15 skarżących (naruszenie art. 3 Konwencji) i że nie wywiązała się z obowiązku współpracy z Trybunałem, gdyż nie dostarczyła mu postanowienia o umorzeniu postępowania (naruszenie art. 38 Konwencji).



Trybunał uznał, że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej i orzekł, że masowy mord na polskich jeńcach wojennych dokonany przez radziecką tajną policję miał cechy zbrodni wojennej.



W lipcu 2012 r. krewni ofiar zbrodni, wspierani przez polski rząd, odwołali się od wyroku do Wielkiej Izby Trybunału, wnioskując, by zbadała ona, czy Rosja rzetelnie prowadziła śledztwo katyńskie. We wrześniu 2012 r. odwołanie skarżących zostało uwzględnione i ostateczny wyrok w sprawie skargi przeciwko Rosji wyda 17-osobowa Wielka Izba Trybunału Wyrok został ogłoszony 21 października 2013 r.

Pierwszą skargę katyńską złożyli w 2007 r. Jerzy Janowiec i Antoni Trybowski, odpowiednio syn i wnuk oficerów, jeńców obozu w Starobielsku, rozstrzelanych w Charkowie.



Kolejną skargę w czerwcu 2009 r. wraz z 12 innymi osobami złożyła Witomiła Wołk-Jezierska, córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka. Trzecią w kolejności skargę złożyło 19 osób, których listę otwiera Danuta Kraczkiewicz, wdowa po ofierze zbrodni katyńskiej. Skargę tę wysłano do Trybunału 5 marca zeszłego roku i wkrótce potem zarejestrowano.



Czwarta to skarga dwóch krewnych ofiar z listy ukraińskiej, wniesiona w końcu marca i zarejestrowana w Trybunale pod nazwiskami Wojciechowska i Mazur. Ostatnią skargę złożyli pod koniec lutego Dariusz i Jacek Dawda – dwaj wnukowie Józefa Dawdy, przedwojennego policjanta, którego NKWD uwięziła w Ostaszkowie, a następnie zamordowała w Kalininie (obecnie Twer). O jego losie rodzina dowiedziała się dopiero w 1991 r. po przekazaniu Polsce przez Rosjan list wywozowych.