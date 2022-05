Müller: Myślę, że realne jest zaakceptowanie KPO w maju

Teraz jestem większym optymistą niż kilka tygodni temu i myślę, że realne jest zaakceptowanie polskiego Krajowego Plany Odbudowy w maju – stwierdził w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

W Polsat News rzecznik rządu został zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki ma może w kalendarzu wpisaną wizytę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z „zielonym biletem dla polskiego KPO”.



„Wizyty nie ma, przynajmniej na razie. Natomiast jestem większym optymistą niż kilka tygodni temu, gdy byłem tu w studiu, wtedy tonowałem nastroje, że to może jeszcze potrwać. Liczę na to, że to się zbliża i faktycznie jest bliżej, niż nam się wydawało” – powiedział rzecznik rządu.



Dopytywany, czy kwestia zaakceptowania KPO to kwestia maja, Müller odparł: „Myślę, że to jest realne”.



Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Prace w tej sprawie nadal toczą się w Sejmie.