Absurdalne słowa Putina na Placu Czerwonym. Co mówił prezydent Rosji?

„Specjalna operacja wojskowa była koniecznością”, „Rosja odpowiedziała na agresję z wyprzedzeniem”, a winę za rozlew krwi na Ukrainie ponosi „USA ze swoimi sługusami” – to tylko niektóre z absurdalnych słów, które na Placu Czerwonym wygłosił prezydent Władimir Putin. Dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa.

W trwającym 11 minut przemówieniu Putin nie odniósł się do aktualnej sytuacji na Ukrainie, nie powiedział także, kiedy skończy się zbrodnicza napaść rosyjskiej armii.



Zwrócił się za to do żołnierzy. – Walczycie o przyszłość naszej ojczyzny – mówił rosyjski prezydent, porównując ich walkę do wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.



– Teraz jest tak samo. Walczycie za naszych ludzi w Donbasie, za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. (...) Ponownie ukarzemy nazistów – powiedział przed minutą ciszy poświęconą poległym podczas II wojny światowej czerwonoarmistom i rosyjskim żołnierzom, którzy zginęli na Ukrainie.





Putin o wojnie: to była właściwa decyzja

źródło: bbc

„Specjalną operację wojskową” nazwał „koniecznym środkiem użytym we właściwym momencie”. – To była właściwa decyzja, silnego i suwerennego kraju, jakim jest Rosja – dodał.Putin mówił także, że w ostatnich latach– Oni nie chcieli nas słuchać – podkreślił.– W Kijowie mówili, że mogą zdobyć broń jądrową, a NATO zaczęło eksplorować bliskie nam ziemie. To stało się oczywistym zagrożeniem dla naszego kraju i naszych granic. Wszystko wskazywało, że jest potrzeba walki – mówił Putin, zarzucając, że9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. Na Placu Czerwonym odbędzie się wielka defilada wojskowa. Zabraknie jednak na niej parady lotniczej, która została w ostatniej chwili odwołana. Jako oficjalny powód podano „złe warunki atmosferyczne”.