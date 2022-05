Mariupol. Zrujnowali miasto, zabili 20 tys. Ukraińców i zorganizowali paradę [WIDEO]

Rosyjscy okupanci zorganizowali w zrujnowanym Mariupolu, gdzie zginęło według niektórych szacunków nawet 20 tys. Ukraińców, paradę wojskową z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa. Na czele pochodu szedł Denis Puszylin, przywódca donieckich rosyjskich separatystów.

Nagranie ukazujące przemarsz Rosjan, z których większość miała na sobie symbol „Z”, udostępnił w mediach społecznościowych kanał Nexta. Niektórzy uczestnicy parady mieli na sobie sowieckie mundury.

#Mariupol: rosyjski okupant zorganizował "paradę zwycięstwa". Rosjanie maszerują z wielką flagą grigorijewską, niektórzy przebrani są w sowieckie mundury



— Biełsat (@Bielsat_pl) May 9, 2022

O tym, że „rosyjscy faszyści” planują zorganizować w Mariupolu paradę, informował wcześniej ukraiński wywiad wojskowy. Według służb do miasta przybył w tym celu pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej Siergiej Kirijenko i kremlowscy propagandyści, w tym Władimir Sołowjow oraz szef donieckiej administracji okupacyjnej Denis Puszylin.



Z informacji wywiadu wynika, że władze Rosji zmusiły rosyjskich oficerów do opuszczenia pozycji bojowych, by zapewnić ochronę parady.



„Do ochrony kremlowskich zabójców, agresorów i kłamliwych propagandystów, którzy przyjechali do Mariupola, oraz ich miejscowych pomagierów zmuszono całe dowództwo 71. pułku strzelców zmotoryzowanych wojsk okupacyjnych. Rosyjscy napastnicy tak boją się ataku obrońców Ukrainy” – ocenił ukraiński wywiad.



Mariupol nad Morzem Azowskim, oblężony przez wojska rosyjskie praktycznie od pierwszych dni wojny, został zniszczony przez nieustanne ostrzały i bombardowania. Władze ukraińskie oceniają, że Rosjanie mogli tam zabić ponad 20 tys. cywilów, łamiąc wszelkie zasady prowadzenia wojny i dopuszczając się zbrodni wojennych na ogromną skalę.

W niedzielę żołnierze pułku Azow, który wciąż broni się w Azowstalu, atakowanym przez siły rosyjskie, ponownie zaapelowali do władz ukraińskich i społeczności międzynarodowej o bardziej zdecydowane działania w związku z sytuacją w Mariupolu, w tym na rzecz ewakuacji kontrolowanego praktycznie całkowicie i otoczonego przez siły rosyjskie miasta pozostających tam cywilów. Apelowali też o zaangażowanie „siły trzeciej”, by przeprowadzić „ekstrakcję” ukraińskich obrońców i rannych żołnierzy.