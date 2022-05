Potężne straty Rosjan. Najnowsze dane ukraińskiego sztabu

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły ok. 25 650 żołnierzy – poinformował w poniedziałek, w 75. dniu wojny, sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według podanych przez dowództwo wyliczeń Rosja straciła też potężną ilość sprzętu – m.in. 1140 czołgów oraz 360 samolotów i helikopterów.

Raport: Wojna na Ukrainie



Ukraiński sztab przekazał, że dane obejmują okres od czwartku 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję, do poniedziałku 9 maja.





Wojna na Ukrainie. Jakie straty Rosji?

źródło: portal tvp.info

Całkowite straty bojowe Rosjan według ukraińskich danych to: 25 650 żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1145 czołgów, 2764 bojowe pojazdy opancerzone, 513 systemów artyleryjskich, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 87 systemów obrony przeciwlotniczej, 199 samolotów, 158 śmigłowców, 1970 pojazdów kołowych (w tym cystern), 12 jednostek pływających, 377 bezzałogowców, 41 jednostek „wyposażenia specjalnego”, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu i 94 pociski manewrujące.Jak zaznaczono, dane są doprecyzowywane, a dokładne obliczenia komplikuje duża intensywność działań wojennych na Ukrainie.Według sztabu ukraińskiej armii i doniesień ukraińskich od początku inwazji zginęło co najmniej dziewięciu generałów: generał Władimir Pietrowicz Frołow, generał porucznik Andriej Mordwiczow, generał dywizji Magomed Tuszajew, generał dywizji Witalij Gierasimow, generał dywizji Andrij Kolesnikow, generał dywizji Andriej Suchowiecki, generał Oleg Mitiajew, generał Jakow Riezancew, generał Andriej Simonow.