Ambasador Ukrainy krytykuje wystąpienie kanclerza Niemiec

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk skrytykował niedzielne wystąpienie telewizyjne kanclerza Olafa Scholza z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zwłaszcza w odniesieniu do realizacji dostaw broni ciężkiej ambasador oczekiwał od przemówienia Scholza więcej konkretów – pisze agencja dpa.

WOJNA NA UKRAINIE



Melnyk powiedział ARD, że chciałby usłyszeć w przemówieniu „znacznie więcej konkretów” na temat sposobu realizacji uchwały Bundestagu w sprawie dostaw broni ciężkiej na Ukrainę. „Niestety nie usłyszeliśmy zbyt wielu nowych rzeczy” – stwierdził ambasador.



Melnyk nazwał obietnicę niemieckiego rządu dotyczącą dostarczenia Ukrainie siedmiu samobieżnych haubic – nowoczesnych systemów artyleryjskich – „dobrą decyzją”. Jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że oczekuje znacznie więcej.



– Kiedy słyszymy, jak kanclerz Niemiec mówi, że Rosja nie może wygrać, oznacza to, że należy zrobić wszystko, naprawdę wszystko, aby pomóc nam w tej trudnej sytuacji, w tej wojnie, najgorszej wojnie od czasów II wojny światowej – stwierdził dyplomata.



Scholz wygłosił w niedzielę przemówienie do obywateli z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie i podkreślił niemieckie wsparcie dla Ukrainy, która została zaatakowana przez Rosję. Nieudzielenie pomocy Ukrainie w walce z agresorem oznaczałoby „kapitulację wobec czystej przemocy”.