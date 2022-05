Dzieci obrońców Mariupola apelują: Ratujcie naszych rodziców [WIDEO]

Dzieci żołnierzy pułku Azow, którzy walczą w Mariupolu i chronią się w zakładach Azowstal, zaapelowały do społeczności międzynarodowej o pomoc w uwolnieniu ich ojców. W sieci zamieszczone zostało nagranie, na którym kilkoro dzieci zwraca się o interwencję do światowych przywódców, w tym do prezydenta Turcji Recepa Erdogana. – Jeśli cokolwiek stanie się mojemu tacie, nie przebaczę – mówi siedmioletnia Alisa.

Raport: Wojna na Ukrainie





Dzieci obrońców Mariupola apelują do świata: "Ratujcie naszych rodziców"#Ukraina pic.twitter.com/e0Zi33pheW — Radosław Poszwiński 🇵🇱🇺🇦 (@bogdan607) May 9, 2022

Mariupol nad Morzem Azowskim, oblężony przez wojska rosyjskie praktycznie od pierwszych dni wojny, został zniszczony przez nieustanne ostrzały i bombardowania. Władze ukraińskie oceniają, że Rosjanie mogli tam zabić ponad 20 tys. cywilów, łamiąc wszelkie zasady prowadzenia wojny i dopuszczając się zbrodni wojennych na ogromną skalę.



W niedzielę żołnierze pułku Azow, który wciąż broni się w Azowstalu, atakowanym przez siły rosyjskie, ponownie zaapelowali do władz ukraińskich i społeczności międzynarodowej o bardziej zdecydowane działania w związku z sytuacją w Mariupolu, w tym na rzecz ewakuacji kontrolowanego praktycznie całkowicie i otoczonego przez siły rosyjskie miasta pozostających tam cywilów. Apelowali też o zaangażowanie „siły trzeciej”, by przeprowadzić „ekstrakcję” ukraińskich obrońców i rannych żołnierzy.



Wojskowi ponownie oświadczyli, że nie zamierzają się poddać, chociaż mają świadomość, że najpewniej zginą.