Pies saper odznaczony przez prezydenta Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski przyznał odznaczenie za ofiarną służbę psu-saperowi, który wraz ze swoim opiekunem uczestniczy w rozminowywaniu w obwodzie czernihowskim.

„Przyznałem nagrodę psu saperowi Patronowi, który nie tylko pomaga neutralizować przedmioty wybuchowe, ale i uczy nasze dzieci zasad bezpieczeństwa tam, gdzie panuje zagrożenie minowe” – powiedział Zełenski.



Odznaczenie przyjął z rąk prezydenta w imieniu Patrona jego właściciel i opiekun saper Mychajło Iljew w obecności premiera Kanady, który w niedzielę przebywał z wizytą w Kijowie.



Patron (po polsku – Nabój) to piesek rasy Jack-Russel terier. W ostatnich miesiącach stał się znany na Ukrainie i poza jej granicami, bo uczestniczy w rozminowywaniu w obwodzie czernihowskim. Patron specjalizuje się w szukaniu min. „Jak znajdzie, zaczyna kopać. Potem dostaje smakołyk i do pracy wkracza saper” – mówił jego opiekun portalowi Suspilne. Mychajło Iljew jest saperem ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie czernihowskim.

#Canadian Prime Minister Justin #Trudeau was introduced to Patron, a dog that helps to clear mines in liberated #Ukrainian territories. pic.twitter.com/CbFMZBqhYo

The dog of #Chernihiv pyrotechnicians named Patron continues to serve



Since the beginning of the war, together with sappers,he has neutralized about 90 explosive objects, according to the State Emergency Service of #Ukraine. pic.twitter.com/2DTQ9I8qQB