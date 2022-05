Putinowi kończy się nowa broń. Ekspert ujawnia, ile miesięcy mogą jeszcze walczyć

Rosjanie mają coraz mniej nowoczesnej broni. To m.in. efekt nieudolnego sposobu prowadzenia walki oraz brak komponentów potrzebnych do produkcji. W Rosji jest jednak wiele magazynów, z których można wyciągnąć znacznie starszy sprzęt i przenieść go na front. – Mogą tak walczyć od 6 do 12 miesięcy – uważa Valentin Badrak, ekspert wojskowy, szef ukraińskiego Centrum Badań Armii, Konwersją i Rozbrojeniem.

Badrak w rozmowie z „Forbsem” zaznacza, że w Rosji jest coraz mniej nowej broni. Jako przykład podał samoloty. Według niego armia Putina ma 1500 samolotów bojowych, z czego około 400 oddano do eksploatacji po 2010 r.



Wtedy – komentuje – Rosjanie rozpoczęli realizację programu wojskowego „Samolot Su-57 piątej generacji”. – W ciągu 10 lat w ramach tego programu w Rosji wyprodukowano tylko jeden Su-57. Po prostu nie mają technologii i komponentów do ich wykonania – dodaje.





Problem z samolotami i rakietami

Zdaniem eksperta w ciągu dwóch miesięcy siły zbrojne Ukrainy zniszczyły około jednej trzeciej nowych rosyjskich samolotów, w tym bombowców Su-35 i Su-34. – Wkrótce armia rosyjska będzie zmuszona przejść na samoloty produkcji sowieckiej – stwierdził.Badrak zaznacza, że podobna sytuacja dotyczy rakiet. Rosja nie może już używać systemu rakietowego Dagger, ponieważ nie jest w stanie ich wyprodukować – wskazuje i dodaje, że Rosja może uderzyć za pomocą systemów, które pozostają „w rezerwie” na okrętach.

Według eksperta rosyjskie zasoby „potężnych rakiet lotniczych” X-101 i X-555 są prawie wyczerpane. – Dlatego mają miejsce masowe ostrzały rakietowe, które niszczą infrastrukturę cywilną – powiedział.



Mówił też o problemach z produkcją dronów Orłan, do którech elementy dostarczało siedem krajów, w tym Japonia i Szwajcaria. Wskutek sankcji produkcja stała się niemożliwa, a Rosjanie zaczęli przerzucać się na chińskie quadkoptery.



– Na froncie ukraińskie wojsko niszczy najnowsze rosyjskie czołgi, takie jak słynny Black Eagle. A stare spłoną jeszcze lepiej niż nowe – dodaje Badrak.



Zwraca jednak uwagę, że w Rosji jest wiele magazynów, z których można wyciągnąć sprzęt i przenieść go na front, ale będzie to sprzęt znacznie starszy.



– Nie należy jednak liczyć na szybki odwrót. Rosja jest dość potężnym i dużym krajem, bezwład jej upadku może trwać długo. Według Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem Rosja będzie mogła walczyć od 6 do 12 miesięcy, jeśli presja państw zachodnich nie wzrośnie, jeśli wzrośnie – jeszcze mniej – wskazuje.