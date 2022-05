Terlecki: W PiS zwycięża przekonanie, że trzeba „odstrzelić” nielojalnych

W Prawie i Sprawiedliwości zwycięża przekonanie, że trzeba „odstrzelić” tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się – powiedział tygodnikowi „Sieci” wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki nie jest przekonany, że wcześniejsze wybory są niemożliwe.



„Klub Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo zmęczony podjazdową wojną wewnętrzną. Chodzi tu zarówno o relacje z Solidarną Polską, jak i z drobnymi grupami postgowinowskimi. Coraz częściej słyszę opinie posłów: nie ma innego wyjścia, trzeba iść na wybory. Mówią tak, bo to nie tylko problem większości sejmowej, ale i tego, co się dzieje na dole” – powiedział.



Jak wyjaśnił, „są dziesiątki konfliktów, boje o różne posady, wpływy, zasoby”. „Nasi koalicjanci próbują się rozpychać ponad miarę. To jest coś, co nasi posłowie bardzo źle znoszą” – ujawnił.

Stwierdził, że w PiS narasta atmosfera, iż należy to „przeciąć”. Jest też – jak relacjonował – opinia, że „w żadnym wypadku tych ludzi nie można wziąć na swoje listy”.



Terlecki wskazał, że o tym zdecyduje kierownictwo partii, ale w jego opinii opór w terenie będzie znacznie większy niż poprzednio.



Dopytywany, czy chodzi o Solidarną Polskę, czy o drobne grupki, Terlecki stwierdził, że o wszystkich razem. „W PiS zwycięża przekonanie, że trzeba »odstrzelić« tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się” – powiedział.