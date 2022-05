„Przejść na gospodarkę wojenną!”. Szokujące tezy w rosyjskiej TV

Rosyjska inwazja na Ukrainę to seria druzgocących porażek. Według planów Kremla od dwóch miesięcy mieli okupować Kijów, a tymczasem Rosjanie wciąż walczą o zajęcie Mariupola. Zamiast debat o zaprzestaniu agresji, na Kremlu trwają jednak analizy, jak zaostrzyć konflikt. Wskazują na to tezy w propagandowych mediach, gdzie jeden z ekspertów opowiedział się za pilną potrzebą przejścia do „wojskowego socjalizmu” i „gospodarki wojennej”.

WOJNA NA UKRAINIE



Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, reżimowe media Moskwy nie mówiły nawet o wojnie, lecz o zwykłej „operacji wojskowej”. Od tamtej pory żołnierze Władimira Putina wymordowali tysiące cywilów i okradli setki domów. Niszczone są całe miasta, a za przyzwoleniem swoich dowódców okupanci gwałcą ukraińskie kobiety.



Zamiast myśleć o przerwaniu tej katastrofy, rosyjska narracja ulega wręcz zaostrzeniu.



W publicznej stacji telewizyjnej Federacji Rosyjskiej Rossija 1 eksperci nawoływali wręcz do utworzenia „militarnego socjalizmu”. Podkreślali, że wyposażenie armii jest niewystarczające i trzeba zrobić wszystko, by je wzmacniać.



„W rosyjskiej telewizji państwowej eksperci wojskowi obawiają się, że obecna gospodarka Rosji nie jest w stanie zaspokoić potrzeb jej sił zbrojnych” – napisała w sieci Julia Davis, amerykańska dziennikarka zajmująca się śledzeniem propagandy w rosyjskich mediach.

Udostępniła fragment programu, w którym Rosjanie przekonywali obywateli, że „wszystkie strategiczne zasoby państwa, bez wyjątku, jak ziemia, fabryki i wszystko inne, muszą być pod rządową kontrolą i wykorzystywane według scentralizowanego planu”.



Jeden z mężczyzn obecnych w studiu podkreślał, że ukraińska armia ma duże zaplecze militarne.



– Musimy pilnie, pilnie przystosować nasz przemysł do ekonomii czasu wojny – podkreślił.

Meanwhile on Russian state TV, military experts are concerned that Russia's current economy is unfit to meet the needs of its Armed Forces. One expert advocated the urgent need to move on to "military socialism" and a "wartime economy," with government in charge of everything. pic.twitter.com/vQf9uSV4Pr