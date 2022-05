81 proc. topielców to mężczyźni

Jedna na trzy osoby, które utonęły w Kanadzie w ciągu dekady, miała istniejący wcześniej stan chorobowy. W połowie przypadków to właśnie on przyczynił się do śmierci ofiary - informuje czasopismo „Canadian Medical Association Journal”.

Sezon na działkowanie. Policja przestrzega przed złodziejami Wiosna to czas, kiedy chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, pracując i odpoczywając na działce. Niestety to też czas, w którym mogą być aktywni... zobacz więcej

Naukowcy z Uniwersytetu Calgary przeanalizowali wszystkie 4288 niezamierzone utonięcia, zarówno dzieci, jak i dorosłych, do których doszło na terenie Kanady w latach 2007-16. Odkryli, że najczęściej nieszczęścia takie przytrafiały się osobom z chorobą niedokrwienną serca i różnymi zaburzeniami napadowymi.



Młode kobiety (w wieku 20-34 lata) z takimi zaburzeniami miały 23-krotnie większe ryzyko utonięcia niż populacja ogólna.



Najczęstszymi czynnościami prowadzącymi do utonięcia były: pływanie wpław (25 proc.) i pływanie łodzią (24 proc.) w jeziorach lub stawach (36 proc.). Większość zgonów (63-84 proc.) miała miejsce, gdy ofiara nie miała ani swojego towarzystwa, ani postronnych świadków.



Większość osób, które utonęły (aż 81 proc.) stanowili mężczyźni, około dwie trzecie z nich (63 proc.) utonęło na obszarach miejskich. Duża liczba utonięć w wannach jest związana z epilepsją (53 proc.) lub zaburzeniami neuropoznawczymi (28 proc.).

#wieszwiecej Polub nas

„Utonięcie w wannie jest powszechne wśród osób z zaburzeniami napadowymi, a także w przypadku sporej liczby innych wcześniej istniejących schorzeń. To ważny przekaz dla osób zajmujących się zdrowiem publicznym - podkreśla dr Cody Dunne, jeden z autorów omawianej publikacji.

Prysznic zamiast kąpieli w wannie

źródło: pap

Jak tłumaczy naukowiec, informacje na ten temat powinny być jasno i dobitnie przekazywane pacjentom z tego typu problemami, tym bardziej, że planowanie bezpieczeństwa we własnym domu jest dużo łatwiejsze do wdrożenia niż w innych lokalizacjach.„Osoby z zaburzeniami napadowymi zdecydowanie powinny korzystać z prysznica zamiast kąpieli w wannie i - jeśli to możliwe - robić to, gdy w domu jest ktoś jeszcze” - mówi Dunne.Autor uważa też, że ponieważ pływanie jest dobre dla ogólnego stanu zdrowia i jakości życia, osoby z chorobą niedokrwienną serca, czyli kolejna grupa wysoce narażona na utonięcie, nie powinny unikać tego typu aktywności. Jednak muszą być świadome zagrożenia i zapewnić sobie bezpieczne warunki uprawia sportów wodnych.„Pacjenci z chorobami układu krążenia powinny porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem aktywności w wodzie. Dobrze, aby stopniowo zwiększali intensywność, nosili kamizelki ratunkowe i pływali wyłącznie w nadzorowanym otoczeniu lub z przeszkolonymi towarzyszami” - podkreśla dr Dunne.Jak podsumowuje, tylko zaktualizowane strategie profilaktyczne dostosowane do określonych grup, w tym wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania codziennych czynności, takich jak kąpiel, pomogą w zmniejszaniu ryzykiem utonięcia.