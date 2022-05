Trzaskowski o dostawach broni dla Ukrainy: To eskalacja konfliktu, Putin jest nieobliczalny

– Dostarczanie broni Ukrainie może doprowadzić, przy nieobliczalności Putina, do dalszej eskalacji problemu – mówił Rafał Trzaskowski w lutym 2015 roku czyli kilka miesięcy po napaści Rosji na Krym. Ówczesny wiceszef MSZ sprzeciwił się również zdecydowanym sankcjom na reżim Władimira Putina.

Trzaskowski udzielił wywiadu RMF kilka dni po podpisaniu drugiego protokołu mińskiego, który sygnowali przywódcy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy.



Ówczesny wiceszef MSZ zapytany, czy nie zmartwił go fakt, że Polska nie brała udziału w negocjacjach, stwierdził, że „to nie jest porażka polskiej dyplomacji”, bo „głos Polski ws. Ukrainy jest bardzo słuchany”, a „decyzje ws. Ukrainy i Rosji podejmować będzie Unia Europejska”.



Trzaskowski nie był także zwolennikiem dostaw broni dla Ukrainy. Stwierdził, że takiej akcji nie może koordynować UE, „bo nie ma takich prerogatyw”.



– Jeżeli Amerykanie wysłaliby nowoczesną broń, musieliby wysłać swoich instruktorów, czyli amerykańskich żołnierzy. I w tym momencie ten konflikt staje się nieobliczalny. A eskalacja może być dalsza – Rosjanie mogą tam wysłać jeszcze więcej żołnierzy, jeszcze więcej sprzętu, mogą się posunąć na południe Ukrainy, na zachód Ukrainy. Tu niestety te scenariusze są możliwe. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli serce niektórym dyktuje to, że dobrze byłoby pomóc Ukraińcom, to trzeba również brać pod uwagę te bardzo złe scenariusze – przekonywał.

Jak wyglądała polityka MSZ wobec rosyjskiej agresji za rządów PO-PSL? Jak Rafał Trzaskowski. pic.twitter.com/bChGjjoLe8 — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 7, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Trzaskowski: Nie poprzemy sankcji wymierzonych w Rosję

źródło: rmf fm

Polityk Platformy Obywatelskiej sprzeciwił się surowym sankcjom, którymi miał zostać objęty reżim Putina.– Każdej propozycji nie poprzemy, dlatego, że niektóre opcje uderzają też mocniej w nasze interesy. Jasno analizujemy, które z tych sankcji będą bardziej dotkliwe dla Rosji, które z tych sankcji mają szanse zmienić stanowisko i które z tych sankcji są tak naprawdę efektywne – tłumaczył na antenie RMF.