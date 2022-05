Polacy zabrali głos ws. papieża Franciszka

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu cieszy się w Polsce dużym uznaniem i sympatią. Jego postawa w sprawie ataku Rosji na Ukrainę budzi jednak ogromne kontrowersje. Z najnowszego sondażu wynika, że aż 74,7 proc. respondentów negatywnie ocenia jego zachowanie w kontekście rosyjskiej inwazji.

Polaków zapytano, jak oceniają zachowanie papieża Franciszka wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę i trwającej tam wojny.



74,7 proc. respondentów ocenia postawę Franciszka negatywnie, z czego 33,8 proc. ocenia jego zachowanie zdecydowanie źle.



„Raczej dobrze papieża ocenia 10,2 proc. ankietowanych. Zdecydowanie dobrze ocenia jedynie 2 proc. badanych, czyli zaledwie co 50. respondent” – czytamy.

źródło: Portal tvp.info, wp.pl

13,2 proc. to grupa osób, które nie mają wyrobionego zdania w tej sprawie.Zobacz także: Rosja ponosi duże straty w najlepiej wyposażonych oddziałach Przypomnijmy, żena całym świecie. Franciszek powiedział też, że jest gotów spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie.Deklarację tę złożył w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera”, opublikowanym we wtorek. Przyznał, że wciąż czeka na odpowiedź Putina i obawia się, że nie chce on teraz tego spotkania.Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.