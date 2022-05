„W Polsce nadal są aktywne siły, które odwołują się do obcych mocarstw”

Europoseł Patryk Jaki w programie „Strefa starcia” na antenie TVP Info, nawiązując do narodowego święta 3 Maja, porównał zachowanie konfederacji targowickiej i dzisiejszej opozycji politycznej w Polsce. – Jak wtedy Targowica powielała nieprawdziwą narrację na temat Polski, tak dzisiaj również polscy politycy powielają nieprawdziwą narrację na temat swojego własnego państwa i robią wszystko, żeby Polska została ukarana – stwierdził.

– Przypomnijmy: pod koniec XVIII wieku, kiedy to państwa ościenne były absolutystyczne – Polska była oazą wolności na tle Europy – bardzo im przeszkadzała ta wolność, ale przede wszystkim bali się siły Rzeczpospolitej i mieli jedno zadanie: pilnować, by Rzeczpospolita się nie zreformowała, żeby nie była silniejsza – stwierdził były wiceminister sprawiedliwości.



– Kiedy uchwalono Konstytucję 3 Maja, która sprawiała, że Polska stawała się silniejsza, miała szansę bardzo szybko odbudować swoja siłę, mieli wtedy Polaków, którzy uchodzili za oświeconych i nowoczesnych, którzy od raz zwrócili się do zewnętrznych sił i mówili, że trzeba w Polsce przywrócić praworządność, bo te reformy w Polsce łamią samorządność. I caryca Katarzyna od razu z tego skorzystała – przypomniał europoseł, nawiązując do wojny rosyjsko-polskiej z 1792r. - zwanej przez część historyków wojną w obronie Konstytucji 3 Maja.



– Mija tyle lat i dziś nadal mamy takiego Rafała Trzaskowskiego na przykład, który wraz z Platformą Obywatelską, ale też z innymi siłami pilnuje, żeby Polska tylko nie mogła się zreformować. Przypomnę, że w Konstytucji 3 Maja również chodziło m.in o wymiar sprawiedliwości, o wzmocnienie polskiego państwa. Tak jak wtedy Targowica powielała tę nieprawdziwą narrację na temat Polski, tak dzisiaj również polscy politycy powielają nieprawdziwą narrację na temat swojego własnego państwa i robią wszystko, żeby Polska została ukarana – podsumował europoseł.