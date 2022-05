Niemcy: Zdecydowane zwycięstwo wyborcze CDU w Szlezwiku-Holsztynie

CDU zdecydowanie wygrała niedzielne wybory do parlamentu w Szlezwiku-Holsztynie. Według wstępnych oficjalnych wyników chadecy otrzymali 43,4 proc. głosów. To o 11,4 proc. więcej niż w poprzednich wyborach w 2017 roku.

Dla CDU to także najlepszy wynik w Szlezwiku-Holsztynie od 1983 r. Partia premiera Daniela Guenthera (CDU) rządziła w tym landzie od poprzednich wyborów w koalicji z FDP i Zielonymi.



Z kolei druga do tej pory siła polityczna w Szlezwiku-Holsztynie, opozycyjna SPD, odnotowała „historycznie słaby” – jak pisze agencja dpa – wynik, 16 proc. (ponad 27 proc. w wyborach w 2017 r.) i zajęła trzecie miejsce za CDU i Zielonymi, którzy uzyskali 18,3 proc. (wzrost o ponad 5 proc.)



FDP zdobyła 5,1 proc., co oznacza spadek poparcia o ponad 6 proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami.



Skrajnie prawicowa partia AfD uzyskała 4,5 proc., tym samym nie osiągając 5-procentowego progu wyborczego. Do parlamentu nie weszła także Lewica z 1,7 proc. głosów.



