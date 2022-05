Pierwszy razy w historii ulicami Toronto przeszła parada z okazji 3 Maja

Po raz pierwszy w historii ulicami Toronto przeszła parada z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Wzięli w niej udział sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski i nowy ambasador Polski w Kanadzie Witold Dzielski.

Parada została zorganizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej. Była ona elementem obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w prowincji Ontario.



Przemarsz ulicami Toronto poprzedziła ceremonia wciągnięcia polskiej flagi na maszt przez Urzędem Miasta. „Chciałbym wyrazić ogromną satysfakcję, że ta piękna uroczystość wpisuje się w jeszcze szersze przedsięwzięcie, jakim jest Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Ontario” – napisał do uczestników parady prezydent Andrzej Duda.



List odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, który w Toronto spotkał się z Polonią, burmistrzem Johnem Tory’m i uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino Zbigniewem Gondkiem.





"I would like to express my great satisfaction that this beautiful celebration (...) is part of an even broader undertaking, namely of the Polish Heritage Month in Ontario" - from the letter of ���� President @AndrzejDuda to participants of May 3rd Constitution Parade in #Toronto���� pic.twitter.com/K9cp4M12gi