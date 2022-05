„Bild”: „Chwile wstydu” w Berlinie w trakcie 77. rocznicy kapitulacji Niemiec

W Berlinie podczas 77. rocznicy kapitulacji nazistowskich Niemiec miały miejsce „chwile wstydu” – pisze dziennik „Bild” na swym portalu. Najwięcej policyjnych interwencji miało miejsce pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w dzielnicy Tiergarten, gdzie policja błyskawicznie interweniowała wobec osób z ukraińskimi flagami.

Rosja napadła na Ukrainę – RAPORT



Berlińska policja, „zaniepokojona możliwymi starciami” między grupami rosyjskimi i ukraińskimi podczas obchodów zwycięstwa aliantów nad Niemcami w II wojnie światowej, wprowadziła zakaz eksponowania 8 i 9 maja flag i symboli nie tylko Rosji, ale też Ukrainy w 15 miejscach pamięci i pomnikach, związanych z wojną.



„W praktyce oznacza to, że skoro prorosyjscy demonstranci mogą czuć się sprowokowani ukraińskimi flagami, nie wolno ich używać. To nie do pojęcia!” – komentuje „Bild” i podkreśla: „Na równi zabroniona jest solidarność z najechanym i zbombardowanym krajem, który walczy o wolność, i wymachiwanie symbolami rosyjskich podżegaczy wojennych”.



Najwięcej policyjnych interwencji miało miejsce pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w Berlinie-Tiergarten. Mężczyzna, który rozdawał tam ukraińskie papierowe flagi, został szybko wyprowadzony przez funkcjonariuszy. Policja błyskawicznie interweniowała też w przypadku 25-metrowej flagi Ukrainy, rozwiniętej przez kilka osób.



Kiedy ukraiński ambasador Andrij Melnyk złożył wieniec pod pomnikiem w Tiergaren, aby uczcić pamięć milionów ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej, dziesiątki demonstrantów krzyczały: „Melnyk precz!”.



Jak przypomina „Bild”, podczas II wojny światowej miliony Rosjan i Ukraińców walczyły w Armii Czerwonej przeciwko nazistom.



Berlińska policja wydała wcześniej zakazy dotyczące 15 miejsc pamięci, w tym zakaz umieszczania flag rosyjskich i ukraińskich. Działania te skrytykował w sobotę ambasador Ukrainy Andrij Melnyk, ale także berlińska CDU.



Zobacz także: Scholz nie chce przyjechać do Kijowa. Melnyk: Zachowuje się jak obrażona pasztetowa