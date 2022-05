Zełenski: Odblokowanie Mariupola drogą wojskową teraz niemożliwe

Odblokowanie miasta drogą wojskową jest dzisiaj niemożliwe – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform. Zełenski na konferencji prasowej z premierem Kanady Justinem Trudeau ujawnił, że Ukraina nie ma takiego ciężkiego uzbrojenia, by odblokować miasto.

– To nie są oceny, takie są wnioski dowództwa naszej armii – podkreślił.



Mariupol nad Morzem Azowskim, oblężony przez wojska rosyjskie praktycznie od pierwszych dni wojny, został zniszczony przez nieustanne ostrzały i bombardowania. Władze ukraińskie oceniają, że Rosjanie mogli tam zabić ponad 20 tys. cywilów, łamiąc wszelkie zasady prowadzenia wojny i dopuszczając się zbrodni wojennych na ogromną skalę.



Zełenski podkreślił, że w ostatnich dniach udało się przeprowadzić ewakuację cywilów z terytorium zakładów Azowstal, które są ostatnim przyczółkiem ukraińskiej obrony, ale Rosjanie „nie chcą wypuścić ukraińskich wojskowych”.



– Rosja wymienia wojskowych tylko gdy są jeńcami – na swoich jeńców. Taką mamy odpowiedź od Federacji Rosyjskiej, innych odpowiedzi nie ma – powiedział Zełenski.



W niedzielę żołnierze pułku Azow, który wciąż broni się w Azowstalu, atakowanym przez siły rosyjskie, ponownie zaapelowali do władz ukraińskich i społeczności międzynarodowej o bardziej zdecydowane działania w związku z sytuacją w Mariupolu, w tym na rzecz ewakuacji kontrolowanego praktycznie całkowicie i otoczonego przez siły rosyjskie miasta pozostających tam cywilów. Apelowali też o zaangażowanie „siły trzeciej”, by przeprowadzić „ekstrakcję” ukraińskich obrońców i rannych żołnierzy.



Wojskowi ponownie oświadczyli, że nie zamierzają się poddać, choć wiedzą, że najpewniej zginą.



