Nigeria: 48 ofiar śmiertelnych ataków w północno-zachodnim stanie Zamfara

Uzbrojeni przestępcy dokonali ataków na trzy wioski w północno-zachodnim stanie Nigerii Zamfara. Zginęło co najmniej 48 osób – przekazała AFP, powołując się na lokalnych urzędników i mieszkańców zaatakowanych miejscowości.

Do ataków doszło w wioskach Damri, Sabon Garin i Kalahe w piątek po południu. Najbardziej poszkodowana została Damri, gdzie napastnicy zabili 32 osoby, w tym dwóch policjantów.



– Zaatakowali szpital w Damri i zastrzelili pacjentów tam leczonych. Spalili też samochód policyjny – powiedział AFP urzędnik dystryktu Bakura w Zamfarze.



Jak podała AFP, do zaatakowanych okolic wysłano żołnierzy, którzy przepędzili przestępców. – Przybycie żołnierzy zmusiło bandytów do odwrotu, pozostawili za sobą bydło i żywność, które zrabowali – powiedział francuskiej agencji mieszkaniec Damri.



Środkowa oraz północno-zachodnia część Nigerii są od lat nękane przez ataki uzbrojonych grup przestępczych zwanych „bandytami”, które dopuszczają się grabieży, porwań oraz morderstw. Na początku stycznia w stanie Zamfara zginęło ponad 200 mieszkańców wsi.



