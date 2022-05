Zośka z ogrodnikami nadchodzi. Prognoza pogody na początek tygodnia

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i ciepło. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, we wtorek na zachodzie Polski termometry mogą wskazać do 25 stopni Celsjusza. Od środy więcej chmur i deszczu.

Jak poinformowała Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, początek tygodnia zapowiada się bardzo pogodnie. W centrum kraju temperatury przekroczą 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie we wtorek prognozowane są 24-25 stopnie.



– Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny i słoneczny. Jedynie na krańcach południowych większe zachmurzenie i słabe, przelotne opady deszczu, a w górach nieliczne, krótkotrwałe burze. Punktowo w górach prognozowane są opady do 10 mm. Temperatura wzrośnie do 12 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Najchłodniej w Helu, około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich – powiedziała Dorota Pacocha.



W środę pojawi się nieco więcej chmur, z których może spaść deszcz. W czwartek i piątek meteorolodzy spodziewają się coraz większej ilości deszczu i niewielkiego ochłodzenia.