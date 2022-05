Komórka zdiagnozuje anemię. Wystarczy zdjęcie oka

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przy współpracy z lekarzami opracowali algorytm, który pozwala określić poziom hemoglobiny we krwi na podstawie zdjęcia wewnętrznej części dolnej powieki. Obniżony poziom hemoglobiny może świadczyć o anemii. Bez dodatkowych badań, sztuczna inteligencja pomoże w diagnozie choroby. W praktyce wystarczy ściągnąć na telefon komórkowy aplikację bazującą na takim algorytmie, żeby samemu monitorować swój stan zdrowia – informuje TVP Nauka.

Wnętrze dolnej powieki nazywane spojówką powiekową staje się wyraźnie bledsze jeśli cierpimy na niedokrwistość. Badacze zebrali zdjęcia spojówek powiekowych od 142 pacjentów z różnym poziomem hemoglobiny. Algorytm na podstawie zbliżeń na małe obszary oka wygenerował model przewidujący poziom hemoglobiny na podstawie koloru spojówki z uwzględnieniem barwy skóry i białka oka – wskazano.



Następnie sztuczna inteligencja została przetestowana na 340 nowych pacjentach. Algorytm okazał się skuteczny w diagnozie anemii u 72 proc. osób. Odcień skóry nie wpływał na wyniki, ale już jakość wykonanego zdjęcia miała znaczenie dla dokładności diagnostycznej. Naukowcy mają nadzieję, że opracowane przez nich narzędzie może mieć zastosowanie w przypadku telefonicznych konsultacji lekarskich albo w miejscach z brakiem sprzętu do badania krwi.



„Zdjęcia powierzchni dolnej powieki uzyskane za pomocą aparatu telefonu można wykorzystać do oszacowania stężenia hemoglobiny we krwi i przewidywania anemii, która jest poważnym zaburzeniem dotykającym miliony ludzi na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się” – piszą autorzy badania.

źródło: TVP Nauka

„Zastosowanie nieinwazyjnej techniki wykrywania niedokrwistości otwiera drzwi do szeroko zakrojonych badań przesiewowych, wczesnej diagnozy i leczenia, szczególnie w placówkach o niskich zasobach, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony” – dodają.wskazuje, że anemia dotyka nawet co czwartą osobę na świecie. Jest to problem, który dotyczy głównie kobiet i dzieci. Jedna trzecia wszystkich kobiet w wieku produkcyjnym cierpi na anemię. Aż 40 proc. ciężarnych kobiet otrzymuje diagnozę niedokrwistości. W najtrudniejszej sytuacji są kobiety z krajów środkowej Afryki, Indii i Pakistanu.Przyczyną zaburzeń niedokrwistości są niedobory niektórych substancji w organizmie (głównie żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12) w wyniku niedożywienia, nieprawidłowo zbilansowanej diety, infekcji bakteryjnych i wirusowych, utraty krwi, uwarunkowań genetycznych.