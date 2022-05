Kułeba rozmawiał z Blinkenem o odblokowaniu eksportu ukraińskiej żywności

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba rozmawiał w niedzielę z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. – Dyskutowaliśmy o tym, jak odblokować eksport ukraińskiej żywności i zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe – przekazał Kułeba.

– Ukraina, jeden z głównych producentów zbóż i roślin oleistych, eksportowała większość swoich produktów z portów położonych nad Morzem Czarnym, które są blokowane przez Rosję od 24 lutego, kiedy Moskwa rozpoczęła inwazję – podkreślił szef MSZ Ukrainy.



Antony Blinken poinformował, że rozmawiał z ministrem Dmytro Kułebą „w Dniu Ukrainy Upamiętnienia i Pojednania Poświęconym Tym, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Światowej. „Szczególnie uroczyste święto w tym roku i przypomnienie, że Ukraina ponownie powstanie. Poinformowałem go również o wizycie naszego Chargé d'Affaires w Kijowie” – napisał na Twitterze sekretarz stanu USA.





