Pisze ikony na skrzyniach po amunicji [WIDEO]

Skrzynie po amunicji – kojarzą się z wojną i traumatycznymi przeżyciami. Zmienić to postanowił wrocławski ikonograf Hubert Kampa, który tworzy z nich dzieła sztuki, a dochód z ich sprzedaży wspiera Ukrainę.

WOJNA NA UKRAINIE



Prace powstają w niewielkiej pracowni mieszczącej się przy ulicy św. Antoniego we Wrocławiu. Z dnia na dzień miejsce, w którym królują wizerunki świętych, wypełniły puste skrzynki na amunicję z Ukrainy. A pędzel malarski okazał się skuteczną bronią.



Akcja ma znaczenie symboliczne. Skrzynie, w których przechowywano naboje – narzędzie zbrodni – teraz służą za podobrazie do portretów świętych. Ikony to interpretacje pana Huberta. Każda praca bazuje na emocjach twórcy, dlatego też powstają w różnym czasie – od kilku godzin do kilku dni. Na pierwszej licytacji udało się zebrać ponad 35 tys. zł.



– Na razie sfinansowaliśmy około 30 mundurów, ubraliśmy 30 żołnierzy, łącznie z kamizelkami kuloodpornymi, rzeczami, które były potrzebne, gdzieś mniej więcej około 500 kg żywności, przy czym my koncentrujemy się na żywności, która jest szybka do zjedzenia, czyli gotowe mięso na przykład w słoikach, no i około 20 tys. zł przekazaliśmy na zakup leków – wymienia ikonograf Hubert Kampa, prezes Fundacji In Blessed Art.



Ikonograf właśnie tworzy kolejne ikony. Druga licytacja zaplanowana jest na połowę maja. Dzieła można znaleźć na stronie Fundacji In Blessed Art.

