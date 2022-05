Sezon na działkowanie. Policja przestrzega przed złodziejami

Wiosna to czas, kiedy chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, pracując i odpoczywając na działce. Niestety to też czas, w którym mogą być aktywni złodzieje, których łupem mogą paść torebki, telefony czy pozostawiony w altanach sprzęt. Policja apeluje, aby zadbać o własne mienie oraz we właściwy sposób zabezpieczać altankę i sprzęty ogrodowe.

Zwróćmy uwagę na osoby, które spacerują ścieżkami i niejednokrotnie oferują swoją pomoc, bo nie zawsze mają dobre i uczciwe zamiary. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, a także nie wpuszczajmy osób nieznajomych na teren swoich posesji i do altan. Niektórzy, bowiem mogą być zainteresowani bardziej tym, co posiadamy, niż udzieleniem nam pomocy – przestrzega asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.



Aby nasza działka nie była narażona na dewastację oraz kradzież pamiętajmy, by nie zostawiać w altankach przedmiotów wartościowych bez nadzoru. Kosiarki, piły, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kuchenki i butle gazowe powinniśmy w okresie zimowym przenieść w inne bezpieczne miejsce, na przykład do zamkniętej piwnicy w miejscu zamieszkania.



Jeżeli jednak przedmiotów nie da się przenieść warto oznaczyć je w sposób trwały, zrobić dokumentację fotograficzną oraz zachować wszystkie dokumenty gwarancyjne. Wartościowe narzędzia należy umieścić w miejscu niewidocznym. Pamiętajmy, aby altankę zabezpieczyć w atestowane zamki i drzwi oraz kraty w oknach, a nawet alarm. Każda trudność w pokonywaniu przeszkód może zniechęcić włamywacza do działania – wskazuje funkcjonariuszka.

źródło: KMP Wałbrzych

Zadbajmy o bezpieczeństwo na działkach wspólnie z sąsiadami. Podczas ich nieobecności sprawdzajmy, czy nie doszło u nich do kradzieży, a w sytuacjach wątpliwych warto skontaktować się właścicielami. Zwracajmy uwagę na obcych, którzy bez celu chodzą po ogrodach działkowych. Pytanie „Kogo pan szuka?” może skutecznie odstraszyć złodzieja. Wszelkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje należy na bieżąco zgłaszać Policji pod numer alarmowy 112.