Ukraina. Wojskowi pułku Azow apelują o gwarancje „strony trzeciej”, by wywieźć zabitych i rannych

Broniący się w zakładach Azowstal w oblężonym przez Rosjan Mariupolu wojskowi pułku Azow zaapelowali do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania i gwarancje „strony trzeciej”, by można było ewakuować zabitych i rannych żołnierzy.

Przedstawiciel Azowa Illa Samojłenko mówił w sobotę podczas transmitowanego online briefingu, że na terenach ciągle atakowanych przez Rosję zakładów Azowstal jest kilkuset rannych żołnierzy. Ukraińscy obrońcy nie biorą pod uwagę poddania się, bo „byłby to podarunek dla Rosjan”.



Jak powiedział, „każdy jeniec to możliwość nacisku politycznego i wojskowego”, który może być wykorzystany do osłabienia pozycji strony ukraińskiej.



Samojłenko dodał, że sankcje są niewystarczające i dopóki kraje zachodnie będą kupować od Rosji surowce energetyczne, dopóty Rosja będzie zabijać ludzi na Ukrainie i poza nią.



"Nie jest to takie trudne przestać się bać Rosji. Po prostu trzeba to zrobić. I walczyć. Niekoniecznie z bronią w ręku" - powiedział Samojłenko