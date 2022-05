Premier Kanady na Ukrainie. Wizyta nie była zapowiadana

Premier Kanady Justin Trudeau odwiedził w niedzielę podkijowski Irpień, zrujnowany w trakcie rosyjskiej inwazji – poinformowały miejscowe władze. Wizyta Trudeau nie była wcześniej zapowiadana.

„Właśnie miałem zaszczyt rozmawiać z premierem Kanady Justinem Trudeau. Przyjechał do Irpienia, by na własne oczy zobaczyć ten koszmar, do którego doprowadzili w naszym mieście rosyjscy okupanci” – poinformował mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn.



„Był w szoku. Zobaczył spalone i całkowicie zniszczone nie obiekty wojskowe, a domy mieszkańców Irpienia, którzy jeszcze niedawno cieszyli się życiem i mieli swoje plany na przyszłość” – dodał urzędnik, dziękując władzom Kanady i wyrażając nadzieję, że kraj ten pomoże w odbudowie zniszczonych ukraińskich miast, w tym Irpienia.





⚡️Canadian PM pays surprise visit to Irpin.



Justin Trudeau visited the city of Irpin, Kyiv Oblast, and met its Mayor Oleksandr Markushyn. Photo: Oleksandr Markushyn. pic.twitter.com/qh93jZWus9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 8, 2022

Justin Trudeau and Chrystia Freeland of Canada in Iprin, a leafy Kyiv suburb Russia has committed multiple war crimes in.

�� The Mayor Oleksandr Markushyn pic.twitter.com/AdqR9jXwwE — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 8, 2022