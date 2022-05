Owiana legendami świątynia w pobliżu Książa odkryta [WIDEO]

W lesie w pobliżu Książa naukowcy odkryli ruiny legendarnej świątyni opisywanej w XVIII-wiecznych przewodnikach. Wiąże się z nią bardzo ważna dla regionu historia – informuje TVP3 Wrocław.

Pochodząca z końca XVIII wieku świątynia ogrodowa została odnaleziona przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Drezdeńskiej. Podczas prac wokół zamku Książ zlokalizowali oni ruiny obiektu wybudowanego według projektu świątyni doryckiej.



To tu hrabia Jan Henryk VI wyznał miłość swojej przyszłej żonie Annie Pszczyńskiej. Do naszych czasów przetrwała tablica, na której pierwotnie znajdowała się inskrypcja z wyznaniem miłości hrabiego do księżniczki.



Małżeństwo hrabiego z księżną zostało zawarte w 1791 roku, dzięki temu wydarzeniu Hochbergowie stali się właścicielami Księstwa Pszczyńskiego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Wrocław

Z tego samego okresu pochodzi ustawicznie niszczony przez wandali nagrobek dwóch pierwszych synów książęcej pary. Chłopcy, którzy żyli tylko kilka dni, zostali pochowani na wyspie na Stawie Łabędzim. Według historyków to bardzo ważny dla Dolnego Śląska zabytek, który niestety popada w ruinę.