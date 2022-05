Chiny sięgną po Tajwan? Dyrektor CIA: bacznie obserwują sytuację na Ukrainie

William Burns, dyrektor CIA, na konferencji zorganizowanej przez Financial Times ostrzegał, że Chiny bacznie monitorują inwazję Rosji na Ukrainę. Jego zdaniem konflikt ten znacząco wpływa na kalkulacje Pekinu wobec Tajwanu.

Zdaniem Burnsa chiński rząd jest zaskoczony nieugiętym oporem wojsk ukraińskich. Dodatkowym czynnikiem, które może studzić chińskie zapędy są olbrzymie koszty ekonomiczne, które ponosi Rosja. – To są aspekty, które Chińczycy bardzo dokładnie badają – zaznaczył dyrektor CIA.



Zaznaczył jednocześnie, że nie zmieni to dalekosiężnych planów rządu chińskiego. – Nawet przez minutę nie łudzę się, że stępi to ich determinację do posiadania pełnej kontroli nad Tajwanem. Myślę jednak, że jest to coś co wpływa na ich analizy co do tego jak i kiedy to osiągnąć – ostrzegł Burns.