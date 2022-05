Muzycy U2 zagrali koncert na stacji metra w Kijowie [WIDEO]

Lider irlandzkiego zespołu rockowego U2 zagrał w niedzielę koncert na stacji kijowskiego metra, by wyrazić poparcie dla Ukrainy i oddać hołd bohaterskim obrońcom kraju. Bono i gitarzysta The Edge przyjechał do Kijowa na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Bono – przy akompaniamencie The Edge – zaśpiewał dla zebranych na peronie mieszkańców miasta i żołnierzy oraz zwrócił się do publiczności z własną modlitwą o pokój. W czasie niezapowiadanego koncertu muzycy wykonali utwory „Sunday Bloody Sunday”, „Desire” and „With or without you”.



Wystąpił także ukraiński piosenkarz Taras Topolia z zespołu „Antytila”, który obecnie broni swojej ojczyzny, przynależąc do Sił Zbrojnych Ukrainy; podczas koncertu był ubrany w mundur żołnierski.



Bono wykorzystał okazję, by podnieść Ukraińców na duchu i podziękować im za walkę dla wszystkich, którzy kochają wolność”. Odniósł się też do wydarzeń z dziejów Irlandii The Trobules i historycznego konfliktu jego rodaków z silniejszym sąsiadem. Wyraził nadzieję, że niedługo Ukraina również będzie mogła cieszyć się pokojem.





Zobacz także: Klerycy rapują, by pomóc Ukrainie

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

U2 in metro Kiev pic.twitter.com/7cWmmsCgaq — thekinsky (@thekinsky) May 8, 2022

źródło: IAR, EBU

Zespół U2 poinformował na Twitterze, że prezydent Ukrainy zaprosił muzyków do stolicy tego kraju. „Wołodymyr Zełenski zaprosił nas, by wstąpić w Kijowie jako wyraz solidarności z ukraińskim narodem, więc po to właśnie przyjechaliśmy. Bono i The Edge wspierają Ukrainę” – napisano na Twitterze.